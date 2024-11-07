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英特磊獲1.3億元補助建廠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

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三五族大廠英特磊 IET-KY（4971）昨（6）日公告，已完成德州晶片法案補助簽約，補助款金額為412萬美元（約新台幣1.32億元），未來將用於擴建德州二廠。

除已獲得德州晶片法案補助，目前英特磊也符合美國聯邦政府晶片法案補助，今年6月已先遞交聯邦晶片法案補助正式申請，尚待美國商務部審查，預估補助金額落在1,300萬至1,600萬美元。

英特磊今年前三季營收4.92億元，年減2.5%。展望下半年，英特磊預期，銻化鎵紅外線磊晶片市場將持續成長，可望貢獻20%以上營收，而磷化銦（InP）磊晶產品隨AI產業蓬勃發展, 帶動市場HBT及PIN產品加快升級，光接收器PIN 6吋訂單也已到位，預期需求將逐季增加。

近期中國大陸開始限制銻原料出口，市場憂心衝擊英特磊業績。英特磊回應，銻原料限制出口對公司有助益，因為目前公司銻原料備貨量約二年，且持續在外購中，市場對銻的需求持續增加，客戶也可調整價格，所以對毛利率有正面幫助。

磊晶片 美國商務部

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