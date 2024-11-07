耕興前三季 EPS 9.76元 訂單穩定
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耕興（6146）昨（6）董事會後公告第3季營運成果， 單季歸屬母公司稅後淨利3.16億元，年減21%，每股純益3.1元，為歷年同期次高；累計今年前三季歸屬母公司稅後淨利9.94億元，年減15.3%，每股純益9.76元。
耕興同步公告10月合併營收3.75億元，年減1.3％；累計今年前十月合併營收38.05億元，年減6.2％。
耕興表示，今年受惠於5G和WiFi 7技術在高階智慧型手機、PC及NB等終端裝置的滲透率提升，高階機種檢測訂單穩定，歐美日韓大客戶貢獻獲利超過七成。全球電信商與品牌廠商進入5.5G（5G Advanced）商用元年，預期產業鏈將加速技術升級。
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