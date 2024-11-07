是方10月營收突破4億元

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是方（6561）昨（6）日公布10月營收4.12億元，創歷史新高，首度突破4億元大關。是方搶搭AI順風車以及IDC和網路連結等兩大趨勢，加上聯雲AI智能資料中心銷售超出預期，推升營運，法人看好營運將季季高。是方10月營收月增24.9%，年增49%，累計今年前十月營收31.69億元，年增17.6%。

是方已公布第3季財報每股純益3.33元，連兩季創新高，累計前三季稅後純益7.58億元，年增13%，每股純益9.73元創新高。

是方今年搶搭AI順風車加上IDC和網路連結等兩大趨勢，全新聯雲AI智能資料中心銷售超出預期，催動飛輪效應飆升力道，自聯雲AI智能資料中心大樓啟用以來，無論機房出租、網路服務，乃至雲端服務收益等業務，都大幅度成長。