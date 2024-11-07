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車用二極體大廠朋程（8255）營運迎來大爆發，旗下ULLD（超高效率二極體）與48V MOSFET訂單能見度都直達明年底，並維持滿載運作，同時也搶進AI相關應用領域，大咬AI商機。

朋程表示，即便整體車市仍處於稍微疲軟狀態，該公司全新車用發電機產品獲得客戶熱烈好評，成長速度非常快速，加上高階車款以ULLD逐漸取代一般二極體，朋程去年ULLD出貨量約1,100萬顆左右，今年以來呈現較去年倍數成長，年底前目標擴充到3,000萬至3,200萬顆。

此外，朋程48V MOSFET模組同樣熱銷，當前產能總體為300萬套，基本上維持九成滿，落在260萬到270萬套左右，明年應會擴充到300萬至340萬套，現正與客戶洽談中，並審慎考慮是否將產能上限進一步擴充至450萬套。

在碳化矽（SiC）進度方面，朋程指出，今年第2季旗下1700V產品已送樣美國客戶，歐洲市場則以代工為主，手上已經有三、四個客戶專案，並與多家客戶商討下一個世代碳化矽二合一代工案當中，公司對明年這部分產品線樂觀以對。

因應當前AI市場爆發，朋程積極切入相關產品，公司強調，現階段已有搶搭AI生意的機會，由於AI伺服器需求很大，所需功率是一般伺服器的三倍，將推動矽基DIODE轉向碳化矽 MOSFET，該公司已經著手進行產業分析，擬定幾個重要產品，目標未來半年至一年加速開發AI市場。朋程昨天股價漲1元、收165.5元。