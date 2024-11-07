胡連上月業績月增12% 本季將續旺

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

胡連（6279）昨（6）日公布10月營收8.81億元，創新高，月增12.63%，年增16.81%；前十月營收69.09億元，為同期最佳，年增18.54%。法人預估，隨著進入旺季，本季業績將攀上全年高峰。胡連昨天股價上漲7.5元，收175元，成交量2,000多張。

胡連下半年業績表現不俗，主要受惠中國大陸車市進入傳統銷售旺季，大陸自主品牌客戶市占率持續提升，帶動胡連業績走揚。法人預估，胡連本季毛利率可望達全年高峰。

展望明年，胡連除了大陸自主品牌客戶持續成長，歐美一階車廠新訂單出貨也跟著增長，而且歐美客戶成長幅度將優於大陸自主品牌車廠客戶。

新產品方面，胡連旗下高壓高頻連接器、高頻乙太網路產品，以及保險絲盒等持續擴大，法人預估，明年業績持續年增兩位數百分比。