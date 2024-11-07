鈊象上月業績月增6% 攻歐洲博弈

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遊戲股王鈊象（3293）昨（6）日公告10月合併營收16.8億元，創新高，月增6.2%，年增36.5%；前十月合併營收151.31億元，已超越去年全年度營收，年增30.2%。

展望未來，鈊象董事長李柯柱先前指出，今年同樣是該公司豐收的一年，全年業績將年增雙位數百分比，明年在各個海外市場持續開花結果下，同樣有信心持續繳出亮眼的成績單。

針對海外市場布局，李柯柱指出，近期已陸續獲得瑞典、希臘線上博弈執照，正在強化歐洲整體市場線上博弈布局，目前則正在積極申請英國線上博弈執照，估計明年有機會取得，而英國是歐洲最大的線上博弈市場，若有機會切入，對公司未來成長有很大的幫助。

鈊象昨日股價上漲25元，收1,050元，外資買超92張。