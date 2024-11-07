家登前三季 EPS 9.63元 半年派息3.8元

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家登（3680）昨（6）日公布第3季每股純益4.39元，為歷史次高，優於第2季的3元與去年同期的1.94元。前三季每股純益9.63元，已逼近去年全年獲利總和。

家登並公告，董事會決議今年上半年盈餘每股配息3.8元，預定12月19日除息交易，明年1月10日發放股息。

家登指出，第3季毛利率48%，前三季毛利率46%，伴隨先進製程暨大中華高毛利產品出貨量攀升，集團整體毛利穩定提升，樂觀看待2024年全年獲利表現。

家登並預告，該公司與家碩及迅得三方合作開發先進製程機台，即將於關鍵客戶端完成驗證，有機會在明年率先貢獻營收。

AI浪潮帶來的先進製程需求席捲全球，家登強調，伴隨關鍵客戶在全球不斷擴充生產基地，CoWoS先進封裝解決方案領先業界，預期2025將爆發成長。