家登前三季 EPS 9.63元 半年派息3.8元
‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據
家登（3680）昨（6）日公布第3季每股純益4.39元，為歷史次高，優於第2季的3元與去年同期的1.94元。前三季每股純益9.63元，已逼近去年全年獲利總和。
家登並公告，董事會決議今年上半年盈餘每股配息3.8元，預定12月19日除息交易，明年1月10日發放股息。
家登指出，第3季毛利率48%，前三季毛利率46%，伴隨先進製程暨大中華高毛利產品出貨量攀升，集團整體毛利穩定提升，樂觀看待2024年全年獲利表現。
家登並預告，該公司與家碩及迅得三方合作開發先進製程機台，即將於關鍵客戶端完成驗證，有機會在明年率先貢獻營收。
AI浪潮帶來的先進製程需求席捲全球，家登強調，伴隨關鍵客戶在全球不斷擴充生產基地，CoWoS先進封裝解決方案領先業界，預期2025將爆發成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言