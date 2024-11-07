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發表演說承認敗選 賀錦麗：不放棄為美國理想而戰

智冠前三季 EPS 6.33元 精誠6.29元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

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遊戲通路大廠智冠（5478）昨（6）日公告第3季稅後純益2.75億元，季減30.2%，年增45.5%，每股純益1.85元；前三季稅後純益9.25億元，年增38.8%，每股純益6.33元。

智冠旗下子公司網龍正持續推出遊戲更新，期盼衝刺第4季營運。

【記者林薏茹／台北報導】精誠（6214）昨（6）日公布第3季稅後純益4.54億元，季減2.6%，年增34.79%，每股純益1.79元；前三季稅後純益15.75億元，年增近三成，每股純益6.29元，已賺贏去年全年，並創同期新高。

智冠 每股純益

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