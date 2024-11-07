新應材、威力德獲准上櫃

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櫃買家族再添準上櫃新兵，本周櫃買中心已於11月5日審議通過新應材（4749）上櫃案，並於昨（6）日審議通過威力德上櫃案。

新應材主要從事特用化學材料研發、生產及銷售，董事長詹文雄，推薦證券商是兆豐證券、富邦綜合證券、凱基證券及台新綜合證券，申請時資本額8.21億元。

新應材2023年度合併營收為23.64億元，稅後淨利為3.18億元，每股稅後純益（EPS）為3.86元。2024年上半年度合併營收為15.49億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為3.68億元，EPS為4.47元，光是上半年的獲利就超過去年全年。

威力德主要是從事體外診斷設備之租賃及試劑銷售、人力派遣及醫療資訊平台等服務，董事長為周國忠，推薦證券商是台新綜合證券及統一綜合證券，申請時資本額4.15億元。

威力德2023年度合併營收為9.40億元，稅後淨利為1.52億元，EPS為3.71元。2024年上半年度合併營收為4.87億元，稅後淨利為8,594萬元，EPS為2.06元。

截至昨日，今年累計上櫃掛牌公司有22家，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有九家。櫃買中心審議通過，俟董事會核議有四家，包括創泓科技、榮田、新應材、威力德，待審議則有11家。