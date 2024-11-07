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發表演說承認敗選 賀錦麗：不放棄為美國理想而戰

正德單季每股賺0.6元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

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散裝航商正德（2641）昨（6）日公告第3季財報，單季獲利1.87億元，年增13.3%，每股純益（EPS）0.6元；累計前三季獲利4.57億元，年增67.4%，EPS1.51元。該公司指出，隨著今年9月及明年各季均有一艘新船交付加入營運，業績及獲利將逐季成長。

正德表示，該公司於2021年訂購的六艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，截至今年9月底已全部接船完成，並加入營運，挹注整體業績表現。

以第3季來看，單季合併營收4.26億元，年增21.8%，營業毛利2億元，年增11%，稅後純益1.87億元，年增13.3%，EPS 0.6元；累計前三季合併營收12.1億元，年增28.5%。

EPS 營收

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