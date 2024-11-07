正德單季每股賺0.6元
‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據
散裝航商正德（2641）昨（6）日公告第3季財報，單季獲利1.87億元，年增13.3%，每股純益（EPS）0.6元；累計前三季獲利4.57億元，年增67.4%，EPS1.51元。該公司指出，隨著今年9月及明年各季均有一艘新船交付加入營運，業績及獲利將逐季成長。
正德表示，該公司於2021年訂購的六艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，截至今年9月底已全部接船完成，並加入營運，挹注整體業績表現。
以第3季來看，單季合併營收4.26億元，年增21.8%，營業毛利2億元，年增11%，稅後純益1.87億元，年增13.3%，EPS 0.6元；累計前三季合併營收12.1億元，年增28.5%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言