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櫃買業績秀 12日登場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
「櫃買市場業績發表會」議程
「櫃買市場業績發表會」議程

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櫃買中心指出，為配合上櫃公司2024年第3季財務報告的陸續公布，將自11月12日（周二）起於台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，舉辦一系列「櫃買市場業績發表會」，以利投資人了解上櫃公司最新的財務及業務資訊，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，隨著6G、衛星通訊、物聯網、人工智慧、雲端資料中心等技術及相關應用不斷革新，通訊產業處於快速發展世代，因此11月12日安排由「通信網路」揭開序幕，邀請高頻整合元件與模組製造廠商璟德（3152）、無線與有線網路系統製造廠商神準，及網通設備品牌商普萊德於櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，說明公司財務業務及產業概況。

本系列共將舉辦六場次的業績發表會，後續於11月18日、20日及25至27日尚有「富櫃200（一）」、「富櫃200（二）」、「居家生活」、「AI產業鏈」及「電子科技」等五場多元式主題登場，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步了解企業營運發展機會或挑戰，也提供投資人表達意見的平台，達到雙向交流的機會。

櫃買中心指出，本系列的櫃買市場業績發表會主題豐富，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址:：http://www.tpex.org.tw）。

另外，11月12日至11月25日及11月27日舉辦的五場次業績發表會，投資人除親自與會外，也可透過櫃買中心網站收看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播），各場次簡報資料可於會議前一營業日下午5時至活動網頁下載。

櫃買中心

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