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元太第3季EPS 1.75元 動能強勁
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元太（8069）董事會昨（6）日通過今年第3季財報，稅後純益20.05億元，季減0.5%，年減16.4%；每股稅後純益1.75元。元太將於11月15日舉行線上法說會。
元太累計今年前三季稅後純益53.46億元，年減18.7%；每股純益4.67元。
亞馬遜日前發布四款新式Kindle電子書閱讀器， 其中Colorsoft Signature Edition是第一款彩色Kindle、新款Kindle Scribe筆記記錄器、暢銷的Paperwhite更大且更快版本，以及更輕薄的入門級Kindle，將分別陸續上市。元太做為17年來亞馬遜電子書閱讀器唯一電子紙供應商，更是這波全新Kindle系列上市受惠供應商。
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