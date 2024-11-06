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搶好康！台灣虎航暫定承銷價40元 中籤每張現賺近2.6萬元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航中籤者每張現賺近2.6萬元，報酬率近4成。記者邱德祥／攝影
台灣虎航中籤者每張現賺近2.6萬元，報酬率近4成。記者邱德祥／攝影

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台灣虎航-創（6757）暫定承銷價40元，6日收盤價每股65.9元，潛在每股價差近26元，中籤者每張現賺近2.6萬元，報酬率近4成，暫定11月29日掛牌。

台灣虎航配合改列上市前公開承銷，對外競價拍賣7,161張，競拍底價39.6元，競拍時間為11月11日至13日，11月15日開標；11月19日至21日辦理公開申購，11月25日抽籤，每人限定1張，暫定承銷價40元。

台灣虎航是在台營運的低成本航空中市占率第一的航空公司，擁有達23.5%的市占率，大幅領先第二名的10.8%。隨著全球經濟持續復甦，國際航空市場需求快速增長。根據IMF（國際貨幣基金組織）數據，2024年全球經濟增速預估達到3%，台灣則為2.6%，均高於2023年。全球航空客運市場逐漸恢復，亞太地區的成長動能尤為強勁。台灣虎航作為台灣唯一的低成本航空公司，受惠於疫後出國旅遊需求激增，2023年以來營運表現亮眼。

IATA（國際航空運輸協會）數據也指出，2023年全球航空客運需求已接近疫情前水準，並預計2024年將增長3.8%。亞太地區作為全球航空市場的重要增長引擎，預計2024年客運量將達到疫情前的93%，台灣則達到90%。展望2025年，全球航空客運量有望達到115%，亞太與台灣市場分別恢復至111%和110%，這顯示航空業的復甦進程正在加快，尤其是亞太地區和台灣，復甦潛力強大。

台灣虎航目前在東北亞市場佔有重要地位，其航線網絡以日本為主。為應對日益增長的旅遊需求，台灣虎航積極拓展新航點，待本(11)月26日開航桃園-宮崎航線後，屆時日本將達20個航點、韓國4個航點，共計營運28個航點、41條航線，是目前飛航日、韓最多的國籍航空公司。

隨著年輕旅客消費需求的增長，台灣虎航針對20至39歲的年輕客群，透過優惠機票、會員制度、靈活的旅遊選擇及數位化服務，成功吸引其關注並順利帶動業績成長。此外，台灣虎航也找來日本人氣女星內田理央擔任日本品牌大使，吸引日本旅客選擇其航班，輕鬆即可享受海外旅行，減少日本境內轉機的不便，強化品牌好感度，進一步提升在日本市場的影響力。此舉也有助於擴大外籍旅客的佔比，增強品牌的國際知名度。

隨著全球航空需求持續回升，台灣虎航也積極拓展更多潛在市場，並持續檢視現有航線及航班，優化航網布局，提升載客率和市場佔有率，以增強整體營收表現。

台灣虎航

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