達爾膚財報／第3季稅後淨利9,682萬、年減24% 前十月營收年增14%

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達爾膚（6523）6日公告第3季稅後淨利9,682萬元，年減24%，單季每股稅後純益（EPS）2.15元；達爾膚今年前三季稅後淨利3.35億元，年增8%，前三季EPS 7.45元。

達爾膚表示，第3季受到美金匯率評價影響，與去年同期比衰退24%，前三季稅後淨利3.4億，EPS 7.45元，創同期新高。達爾膚於6日董事會決議，配發第3季現金股利每股3元，並以資本公積配發每股2元，總計每股配發現金5元，累計今年前三季配發9元現金，與股東共享營運成果，以達爾膚6日收盤149.5元計算，現金殖利率6%。

達爾膚6日同步公告10月營收1億2,779萬元，年增34%，各通路表現優異，皆達雙位數成長，實體通路鋪貨力道尤為強勁，帶動營收創同期新高。累計今年前十月營收10.3億元，年增14%。

達爾膚表示，緊接著將邁入雙11、雙12節慶檔期，達爾膚將攜手通路推出一系列的活動，提升節慶買氣；此外，達爾膚全新「超逆齡肌因再生系列」亦於11月重磅上市，產品配方再升級，滿足消費者抗老保養需求，期許在檔期促銷及新品曝光下，帶動整體營收表現。