倍力財報／第3季獲利再創高 續推2大產品

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資訊軟體整合服務商倍力（6874）6日公告第三季合併營收2.97億元，年增25.45%，稅後淨利1,687萬元，EPS 0.77元，年增18.46%。另外，倍力前三季合併營收15.52億元，年增18.84%，稅後淨利7,337萬元，EPS 3.33元，年增6.73%；第三季及前三季累計的營收與獲利皆創同期歷史新高。同時也公布10月營收0.63億元，累計今年前10月營收16.15億元，年增17.18%。

倍力表示，第三季營收成長主要來自代理產品的銷貨；此外，隨著2025年起所有上市櫃公司需編製永續報告書、2026年台灣接軌IFRS永續準則藍圖要求全體上市櫃公司依資本額分階段性提早申報年報資訊等重大政策陸續施行，倍力資訊推出的「碳管家」與「財務報告書解決方案」兩大自有產品備受上市櫃企業青睞，樂觀預期客戶數將大幅提升。

倍力董事長許金隆表示，碳管家的廣泛應用在企業集團範圍與自動化功能是吸引客戶的關鍵。產品內建萬用表單設計，不僅允許企業客製化表單需求，並且可以直接匯入企業原有Excel表單，自動處理企業原有運行資料，提升數據收集效率，縮短系統導入使用時程。

此外，碳管家支持自動收集電費單、水費單及多種交通運具出差公里數與佐證圖資等資料，為多公司、多據點企業帶來便捷的數據管理功能，加上輕鬆一鍵產出溫室氣體盤查報告書功能，顯著減少人力負擔，目前已有數十家上市櫃公司及金控採用。

更重要的是，倍力以自有產品「財務報告書解決方案」為基礎，使碳管家能串連碳盤查與財務資訊，結合財報、碳費、年報等多元報告，一鍵產出各種報告書，滿足上市櫃公司的法遵剛性需求。此外，碳管家更通過 SGS 確效認證，符合 ISO 14064-1:2018 標準，不僅能進行組織碳盤查，亦提供產品碳足跡管理，適用於多種產業類型，為企業提供 ISO 14067 高效率碳管理的全方位解決方案。

同時，企業碳盤查需經歷執行、覆核、內稽、查證四大步驟，碳管家自動化與高效率的優勢，有助於企業跨部門協作，降低流程卡關風險，確保盤查工作得以順利進行。

許金隆進一步指出，為了讓客戶能以較小的預算享受長期專業的服務，目前「碳管家」與「財務報告書解決方案」皆有訂閱制，此舉亦可為倍力帶來穩定的營收，更可提升產品黏著度，加速市場擴展。

隨著政策的逐步推行，倍力的數位轉型解決方案需求持續攀升，可望成為上市櫃公司在永續發展與風險管理上的關鍵夥伴。為了協助企業在追求永續發展的同時，提升財務穩健與韌性，倍力也將在11月22日於台北艾麗酒店舉辦第五屆財務長聯誼會，在碳有價的時代，分享如何連結碳與財，讓企業在減碳的同時也能繳出亮眼的財報。