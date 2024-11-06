全家財報／認列中國大陸區投資結構調整 獲利衝上新高

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全家（5903）6日第3季財報，單季稅後純益26.4億元，年增402.7％，每股純益（EPS）11.8元，累計今年前三季稅後純益33.54億元，年增173%，每股純益15元，雙雙創下歷史新高。

全家受惠於8月的中國大陸地區投資架構重整案正式交易完成，一次性認列28億元，助攻單季、累計獲利衝上歷史新高點，全家表示，未來中國大陸保留投資效益高之上海、蘇州、杭州、無錫地區以外，將展店範疇將擴及華東全區，並已積極至不同地區進行市場評估。

全家指出，今年前三季便利商店本業表現穩健，截至9月底總店數達4288店，且既存店日均銷售已連三季成長。在轉投資方面的全台物流、福比麵包與晉欣食品等成長皆表現亮眼，加上即將上櫃的全家國際餐飲連三季創下營收獲利新高，將為集團獲利助攻。

展望第四季，全家便瞄準降溫換季、電商造節大促、運動賽事話題、聖誕跨年年菜預購等節日商機，融合虛實渠道、開發差異化商品服務、對接顧客生活需求，將持續為營運注入成長新動能。

鮮食方面，全家表示，截至第3季泛鮮食業績年增1成，整體營收占比不斷創新高。而新型態熟食區，以多元化的獨家產品南洋酸辣燙「馬尚煮」、SOHOT炎選炸烤物等，助攻併買效益推升鮮食營收；同時飲品方面在「黑金」與「茶金」雙軸策略上奏效，尤其今年重點發動的私品茶「搖搖茶吧」業績成長近3成。

同時全家持續深耕鮮食自有品牌「uno pasta」、「金飯糰」、「植覺生活」、「健康志向」、「媽媽煮藝」等，藉由名店聯名、安心標章、綠色飲食三大策略研發新品，帶動相關類別業績穩定上揚。

全家的移民工友善賣場政策於第3季再推新措施，全店鮮食商品成分無豬肉、豬油者，於包裝正面加註「NO PORK」標示，並於全台150間店舖打造「NO PORK無豬肉熟食區」，便利有宗教飲食禁忌的消費者可快速選購，且為減少語言隔閡，店舖內「東南亞進口商品貨架」優惠插卡中英標示並陳，不同國別的消費者都可輕鬆掌握商品促銷情報。