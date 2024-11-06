快訊

朝野審財劃法爆衝突 韓國瑜憂心喊話：理性問政、維護國會形象

女騎車未打方向燈遭跟車檢舉 2分鐘被開6罰單得繳7200元…父氣壞砸爛車

川普回鍋白宮 台灣房市再中一箭？房仲曝「難樂觀」理由

橘子財報／第3季每股賺1.89元 前三季每股賺12.99元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

橘子（6180）集團2024年第三季單季合併營業收入為新台幣32.4億元，受惠暑期遊戲改版熱度攀升及新遊戲上線，提升玩家熱度與營收動能，季增34%，年增21%；營業毛利為新台幣11億元，季增31%，年增1%；營業利益為新台幣3.4億元，季增191%，年增27%；歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣3.3億元，季減79%，年增78%，主係上季認列樂點子公司處分利益，並自本季起轉認列關聯企業轉投資利益，每股盈餘EPS 1.89元。

2024年前三季合併營業收入為新台幣90億元，年增16%；營業毛利為新台幣33.8億元，年增8%；營業利益為新台幣5億元，年減34%，主係上季提列一次性營業費用；歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣22.8億元，年增287%，主係遊戲產品表現亮眼及子公司處分利益所致，每股盈餘EPS 12.99元。

回顧第三季，適逢暑期旺季，人氣遊戲《天堂M》、《新楓之谷》跨域攜手台灣知名IP打造台版專屬活動創造話題聲量，推升營收動能；全新遊戲《波拉西亞戰記》接力發布嶄新版本、全新職業及跨服玩法，擴增臺港澳玩家；因應暑期消費熱潮，橘子支付針對玩樂通路及點數平台推出系列活動，帶動整體交易量；搶攻年輕族群，粉絲社群平台「hidol」吸引逾百組跨域IP進駐，並與熱門選秀節目《原子少年2》合作，提升平台會員互動率；資安方面，全球數位浪潮下雲端需求遽增，網路資安威脅日益複雜，果核數位提供多元化雲端安全防護解決方案，帶動商務事業營收成長2成。

展望第四季，迎接年底各大節慶，主力遊戲將持續推出改版活動：《新楓之谷》打造一年一度升等盛典、《天堂M》則推全新版本經典職業升級，期能穩固營運動能。IP方面，音樂孵育「挺音樂! 音樂靠山計畫」將舉辦首場售票演唱會，為音樂人打造專屬演出舞台，推廣台灣獨立音樂；開創多元IP題材，漫畫小說內容品牌「MOJOIN」接連推出台劇影集改編作品、人氣音樂企畫《看你聽的》第二彈等IP合作，促進跨域發展。資安方面，果核數位舉辦資安論壇，並同步拓展全方位智慧監控合作，提升企業安全營運效率。此外，橘子集團旗下創新實驗室推出的 Vyin AI，提供市場客製化AI人工智慧解決方案，將參與大型展會，期能為多元產業創造全新營收機會。

EPS 營收

延伸閱讀

柯文哲市長室收賄1500萬？游淑慧指2點不合理：太狗血

橘子是延押柯文哲的幌子？凌濤對比超思案：雙標太誇張

傳橘子許芷瑜從日本轉往澳洲 北檢：不予評論

超思版「橘子」？ 關鍵人秦語喬女吳諭非也滯日未歸

相關新聞

DRAM出貨回溫 威剛前10月合併營收接近去年全年水準

受惠於DRAM模組出貨增溫，記憶體模組大廠威剛不但10月合併營收連二個月月增，且累計前10月合併營收也逼近337億元，追...

家登財報／第3季EPS 4.39元創歷史次高 攜手迅得等開拓商機

家登（3680）於6日公布2024年第3季財報，單季獲利EPS 4.39元，創歷史次高，僅次於2020年第3季的EPS ...

環球晶前三季獲利年減逾三成 每股賺20.19元

矽晶圓大廠環球晶昨（5）日公布第3季財報，獲利比前一季小增，每股純益6.18元，累計前三季的獲利表現年減逾三成，仍賺進超...

環宇第3季 EPS 1.38元 終結連虧17季

三五族廠環宇-KY（4991）昨（5）日召開線上法說會，受惠處分轉投資晶成半導體股權及產品出貨動能轉強，第3季每股純益1...

弘塑前三季 EPS 20.46元 全年可期

半導體設備與材料廠弘塑（3131）昨（5）日公布第3季財報，以目前股本來計算，每股純益約為7.42元，為近八季高點，累計...

信紘科第3季 EPS 2.71元 寫同期紀錄

信紘科（6667）董事會昨（5）日通過第3季財報合併營收11.46億元，季增45.3％，年增73.6%。毛利率22.33...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。