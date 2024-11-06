橘子財報／第3季每股賺1.89元 前三季每股賺12.99元

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橘子（6180）集團2024年第三季單季合併營業收入為新台幣32.4億元，受惠暑期遊戲改版熱度攀升及新遊戲上線，提升玩家熱度與營收動能，季增34%，年增21%；營業毛利為新台幣11億元，季增31%，年增1%；營業利益為新台幣3.4億元，季增191%，年增27%；歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣3.3億元，季減79%，年增78%，主係上季認列樂點子公司處分利益，並自本季起轉認列關聯企業轉投資利益，每股盈餘EPS 1.89元。

2024年前三季合併營業收入為新台幣90億元，年增16%；營業毛利為新台幣33.8億元，年增8%；營業利益為新台幣5億元，年減34%，主係上季提列一次性營業費用；歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣22.8億元，年增287%，主係遊戲產品表現亮眼及子公司處分利益所致，每股盈餘EPS 12.99元。

回顧第三季，適逢暑期旺季，人氣遊戲《天堂M》、《新楓之谷》跨域攜手台灣知名IP打造台版專屬活動創造話題聲量，推升營收動能；全新遊戲《波拉西亞戰記》接力發布嶄新版本、全新職業及跨服玩法，擴增臺港澳玩家；因應暑期消費熱潮，橘子支付針對玩樂通路及點數平台推出系列活動，帶動整體交易量；搶攻年輕族群，粉絲社群平台「hidol」吸引逾百組跨域IP進駐，並與熱門選秀節目《原子少年2》合作，提升平台會員互動率；資安方面，全球數位浪潮下雲端需求遽增，網路資安威脅日益複雜，果核數位提供多元化雲端安全防護解決方案，帶動商務事業營收成長2成。

展望第四季，迎接年底各大節慶，主力遊戲將持續推出改版活動：《新楓之谷》打造一年一度升等盛典、《天堂M》則推全新版本經典職業升級，期能穩固營運動能。IP方面，音樂孵育「挺音樂! 音樂靠山計畫」將舉辦首場售票演唱會，為音樂人打造專屬演出舞台，推廣台灣獨立音樂；開創多元IP題材，漫畫小說內容品牌「MOJOIN」接連推出台劇影集改編作品、人氣音樂企畫《看你聽的》第二彈等IP合作，促進跨域發展。資安方面，果核數位舉辦資安論壇，並同步拓展全方位智慧監控合作，提升企業安全營運效率。此外，橘子集團旗下創新實驗室推出的 Vyin AI，提供市場客製化AI人工智慧解決方案，將參與大型展會，期能為多元產業創造全新營收機會。