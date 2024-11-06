快訊

朝野審財劃法爆衝突 韓國瑜憂心喊話：理性問政、維護國會形象

女騎車未打方向燈遭跟車檢舉 2分鐘被開6罰單得繳7200元…父氣壞砸爛車

川普回鍋白宮 台灣房市再中一箭？房仲曝「難樂觀」理由

正德財報／前三季獲利4.57億元、年增67.4% EPS 1.51元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

散裝航商正德（2641） 6日公告第3季財報，單季獲利1.87億元，年增13.3%，每股純益（EPS）0.6元；累計前三季獲利4.57億元，年增67.4%，EPS1.51元。該公司指出，隨著今年9月及明年各季均有1艘新船交付加入營運，業績及獲利將逐季成長。

正德表示，該公司於2021年訂購的6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，截至今年9月底已全部接船完成，並加入營運，6艘新造船均已與租家簽訂3至5年穩定租約，平均毛利率可達45%以上，進而挹注整體業績表現。

以第3季來看，單季合併營收4.26億元，年增21.8%，營業毛利2億元，年增11%，稅後純益1.87億元，年增13.3%，EPS0.6元；累計前三季合併營收12.1億元，年增28.5%，創下同期最佳，營業毛利5.66億元，年增29.6%，稅後純益4.57億元，年增67.4%，EPS達1.51元。

而該公司今年4月董事會決議再訂造4艘6.35萬噸輕便極限型 (Supramax）散裝船，此為爭取造船廠透過重新安排塢位，挪出來的造船空檔，在全球多數造船廠於2027年才有空檔的情況下，新船2025年即能開始交船，並已原則洽妥國際航商長期租約。

展望明年前景，正德並指出，看好大陸救市計畫，已經開始帶動原物料上漲，加上降息、降準等政策，驅動製造業、房市、鋼鐵業需求回溫，加上目前新船供應不及且等待期相當長的情況下，預期明年運力供給僅會有小幅成長，對整體市場景氣將有顯著幫助。

EPS 散裝船 毛利率 營收 造船

延伸閱讀

耕興財報／第3季EPS 3.10元 前三季稅後EPS 9.76元

汎德永業財報／前三季EPS 18.23元 續寫歷史新高紀錄

群光財報／前三季EPS 9.11元 創下同期歷史新高

朋億* 第3季EPS 6.08元 創單季新高 上半年每股擬配3元

相關新聞

DRAM出貨回溫 威剛前10月合併營收接近去年全年水準

受惠於DRAM模組出貨增溫，記憶體模組大廠威剛不但10月合併營收連二個月月增，且累計前10月合併營收也逼近337億元，追...

家登財報／第3季EPS 4.39元創歷史次高 攜手迅得等開拓商機

家登（3680）於6日公布2024年第3季財報，單季獲利EPS 4.39元，創歷史次高，僅次於2020年第3季的EPS ...

環球晶前三季獲利年減逾三成 每股賺20.19元

矽晶圓大廠環球晶昨（5）日公布第3季財報，獲利比前一季小增，每股純益6.18元，累計前三季的獲利表現年減逾三成，仍賺進超...

環宇第3季 EPS 1.38元 終結連虧17季

三五族廠環宇-KY（4991）昨（5）日召開線上法說會，受惠處分轉投資晶成半導體股權及產品出貨動能轉強，第3季每股純益1...

弘塑前三季 EPS 20.46元 全年可期

半導體設備與材料廠弘塑（3131）昨（5）日公布第3季財報，以目前股本來計算，每股純益約為7.42元，為近八季高點，累計...

信紘科第3季 EPS 2.71元 寫同期紀錄

信紘科（6667）董事會昨（5）日通過第3季財報合併營收11.46億元，季增45.3％，年增73.6%。毛利率22.33...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。