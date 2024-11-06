正德財報／前三季獲利4.57億元、年增67.4% EPS 1.51元

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散裝航商正德（2641） 6日公告第3季財報，單季獲利1.87億元，年增13.3%，每股純益（EPS）0.6元；累計前三季獲利4.57億元，年增67.4%，EPS1.51元。該公司指出，隨著今年9月及明年各季均有1艘新船交付加入營運，業績及獲利將逐季成長。

正德表示，該公司於2021年訂購的6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，截至今年9月底已全部接船完成，並加入營運，6艘新造船均已與租家簽訂3至5年穩定租約，平均毛利率可達45%以上，進而挹注整體業績表現。

以第3季來看，單季合併營收4.26億元，年增21.8%，營業毛利2億元，年增11%，稅後純益1.87億元，年增13.3%，EPS0.6元；累計前三季合併營收12.1億元，年增28.5%，創下同期最佳，營業毛利5.66億元，年增29.6%，稅後純益4.57億元，年增67.4%，EPS達1.51元。

而該公司今年4月董事會決議再訂造4艘6.35萬噸輕便極限型 (Supramax）散裝船，此為爭取造船廠透過重新安排塢位，挪出來的造船空檔，在全球多數造船廠於2027年才有空檔的情況下，新船2025年即能開始交船，並已原則洽妥國際航商長期租約。

展望明年前景，正德並指出，看好大陸救市計畫，已經開始帶動原物料上漲，加上降息、降準等政策，驅動製造業、房市、鋼鐵業需求回溫，加上目前新船供應不及且等待期相當長的情況下，預期明年運力供給僅會有小幅成長，對整體市場景氣將有顯著幫助。