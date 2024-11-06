家登財報／第3季EPS 4.39元創歷史次高 攜手迅得等開拓商機
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家登（3680）於6日公布2024年第3季財報，單季獲利EPS 4.39元，創歷史次高，僅次於2020年第3季的EPS 4.85元，2024年1~9月累計EPS 9.63元，已趨近去年全年度獲利；第3季單季毛利率48%，2024年1~9月毛利率46%，伴隨先進製程暨大中華高毛利產品出貨量攀升，集團整體毛利穩定提升，樂觀看待2024年全年獲利表現。另外家登提到，家登與家碩（6953）及迅得（6438）三方合作開發先進製程機台，即將於關鍵客戶端完成驗證，有機會在明年率先貢獻營收。
全球先進製程及先進封裝市場炙手可熱，家登提到，洞燭機先，載具市占布局完整，收穫美日韓大客戶新需求，光罩載具暨晶圓載具不僅現有客戶出貨量攀升，亦有關鍵新客戶送樣驗證中，伴隨驗證結果逐步增加市占貢獻營收，家登晶圓載具暨先進封裝CoWoS大型載具採用家登在地聯盟成員──耐特獨家之關鍵高潔淨度compound物料，實現穩定且高品質的在地化供貨，所有物料全程均採用專線於高潔淨室投產，伴隨系統參數控制，確保每批物料符合先進製程客戶需求。
家登提到，攜手科嶠（4542）打造先進封裝CoWoS一條龍供應鏈，從載具到設備到清洗，提供全球客戶一站式解決方案，確保客戶製程高度的相容性及優異生產良率。半導體設備部分，家登、家碩及迅得三方合作開發先進製程機台，即將於關鍵客戶端完成驗證，有機會在明年率先貢獻營收。家登將偕同創造的團隊合作精神由內部延伸至半導體在地供應鏈，致力整合聯盟資源發揮最大綜效服務全球客戶，創造多贏。
AI浪潮帶來的先進製程需求席捲全球，家登伴隨關鍵客戶在全球不斷擴充生產基地，引領先進封裝CoWoS解決方案領先業界，預期2025將爆發成長。2024年邁入第4季，家登集團多管齊下，確保營收獲利雙成長，2024年全年營運可望再創佳績，2025年家登集團火力全開，挑戰百億營收。
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