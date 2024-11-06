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是方單月營收首破4億大關 激勵股價大漲

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

是方（6561）公布10月營收首度突破4億元大關，來到4.12億元，月增24.9%，年增49%，累計前10月營收31.69億元，年增17.6%，受惠營收創新高，是方今日早盤股價一舉突破500元關卡，來到520元以上。

日前是方公布第3季營運報告，第3季合併營收為10.05億元，營收季增14.04%，首度打破單季營收十億元關卡，連續五個季度刷新單季歷史新高，單季稅後純益2.59億元，較上季2.57億元小幅成長，年增19.4%，每股稅後純益達3.33元，連兩季創歷史新高，累計前3季營收27.57億元，稅後純益7.58億元，年增13%，每股稅後純益9.73元，再創歷史新高。

是方指出，搶搭AI順風車加上IDC和網路連結等兩大趨勢，全新聯雲AI智能資料中心銷售超出預期，催動飛輪效應飆升力道，自聯雲AI智能資料中心大樓啟用以來，無論是在機房出租、網路服務，乃至雲端服務收益等業務，營收都有大幅度成長。

法人就看好，是方受惠AI算力聯盟加速飛輪效應飆升力道，推升營運表現，加上聯雲AI智能資料中心用商轉，吸引國際尖牙股FAAMG及AI相關應用客戶進駐，推升營收穩定成長，未來營運可望季季高。

以產品類別區分，是方第3季來自IDC機房營收年增34.2%，占營收比重約37%，雲端應用營收年增12.3%，占營收15.95%，數據網路營收年增3.7%，占營收40%，語音通信服務年減4.2%。

AI 營收

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