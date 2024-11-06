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精剛財報／前三季每股盈餘1.75元 年增30%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

精剛（1584）董事會通過今年第3季合併財報。第3季合併營收8.23億元，較去年同期增長21.13%，營業毛利為1.75億元，營業利益為1.19億元，稅後淨利0.85億元，每股盈餘(EPS)為0.44元。累計前三季合併營收22.4億元，年增14.11%，營業毛利為4.25億元，營業利益為2.74億元，稅後淨利3.34億元，年增57.76%，每股盈餘(EPS)為1.75元，累計前三季營收及獲利均創歷史新高，帶動每股盈餘較去年同期成長30%。

精剛調整營運策略，深耕高質合金材料領域，積極推動擴展與製程改善，並串接集團資源發揮營運綜效，推升獲利表現。受惠於工業油氣產業及航太、國防的需求成長，國內外市場展現明顯補貨動能，主力產品鎳、鈦合金業績維持穩定增長，推升精剛前三季的營收及獲利；精剛自製產線生產能力漸趨完整，一條龍產製有助於降低成本、提升生產效能與市場競爭力，對今年全年及明年營運展望仍舊保持審慎樂觀態度。

今年5月底，精剛完成新建的鈦合金真空電弧重熔熔煉廠熱試車，成功產出台灣首批試量產鈦合金錠，確立台灣於國防自主政策中原材料的供應鏈安全，更帶領台灣站穩高階合金供應鏈的關鍵地位。在鈦熔煉廠建置完成正式生產後，將進一歩改善廠內加工製程，生產能力預計獲得進一步提升，加上縮短產品交期及持續優化品質，助攻利基產品接單，在全球高端特殊合金國際市場上，精剛致力於打造「台灣製造」及「台灣唯一」的競爭優勢。

為因應公司營運成長，精剛於下半年辦理現金增資，董事會決議現增4千萬股，每股面額10元，每股發行價格為新台幣32元，採溢價發行，並訂定現金增資基準日為10月30日。這次現增公開申購期間為11月7日至11月11日；原股東暨員工繳納期間為11月4日至11月12日；公開申購扣款日期為11月12日；特定人認股繳款日期為11月13日至11月15日。

營收

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