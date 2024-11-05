智擎法說會／釋兩大利多 可望獲大陸醫保、巨額里程碑款

新藥公司智擎（4162）5日在法說會上表示，該公司開發的胰臟癌新藥「安能得（Onivyde）」，中國大陸市場有機會於11、12月通過醫保。此外，透過授權夥伴在歐、亞市場銷售業績蒸蒸日上，智擎也有機會在明年2月獲得「安能得」新一筆里程碑金。

法人推估，這筆新里程碑金有機會上看17億元；若一切順利，智擎明年首季獲利就是一個資本額起跳。

新藥公司智擎5日受邀出席線上法說會， 說明未來營運展望，會上釋出可望通過大陸醫保，有望獲得新一筆巨額里程碑金的兩大利多消息。

智擎日前公布第3季財報，單季稅後純益9,217萬元，年增14.1%；前三季稅後純益3.32億元，年增四成，前三季每股純益2.32元。智擎表示，進入第4季國際市場銷售旺季，該公司的「安能得」在歐美及中國大陸的銷售表現都有機會成長。

智擎表示，公司目前的營收來源主要有三大項，一是由自己主導銷售的台灣市場，「安能得」已獲准進入胰臟癌一線治療，公司也正在申請健保價中，最快明年有機會獲准；第二項是透過授權夥伴提供的歐亞銷售權利金收入；第三項是授權夥伴在不同階段將支付的里程碑金收入。

智擎說明，針對歐、亞市場銷售，「安能得」今年透過授權夥伴已在德國市場銷售，未來也要逐步擴展到其他國家。除了歐洲之外，另有包括亞洲的日本及中國大陸市場，尤其中國市場，去年中國大陸貢獻公司營收比重僅1.5%，目前已成長到5%。另外，大陸市場過去原本是以自費價格在當地銷售，去年已向大陸當局提出醫保申請，若一切順利，11、12月將有機會通過大陸醫保。

特別的是，隨著智擎「安能得」在歐、市場銷售表現不俗，公司也將有機會獲得來自授權夥伴新的里程碑金。據了解，根據智擎與授權夥伴的協議，智擎共可得到三次里程碑金收入，第一筆5.69億元已在2020年入帳，授權夥伴將根據今年的銷售表現，於明年2月結算第二筆里程碑金給智擎。

法人指出，智擎的里程碑金將有一半是由日本市場貢獻，雖然近期日圓貶值可能影響金額，但由於目前已進人第4季，匯損影響有限，若一切順利，第二筆里程碑金貢獻額度有機會上看17億元。