快訊

川普、賀錦麗誰勝選？2大因素決定「何時得知結果」 搖擺州投票結束時間曝

智擎法說會／釋兩大利多 可望獲大陸醫保、巨額里程碑款

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北即時報導

新藥公司智擎（4162）5日在法說會上表示，該公司開發的胰臟癌新藥「安能得（Onivyde）」，中國大陸市場有機會於11、12月通過醫保。此外，透過授權夥伴在歐、亞市場銷售業績蒸蒸日上，智擎也有機會在明年2月獲得「安能得」新一筆里程碑金。

法人推估，這筆新里程碑金有機會上看17億元；若一切順利，智擎明年首季獲利就是一個資本額起跳。

新藥公司智擎5日受邀出席線上法說會， 說明未來營運展望，會上釋出可望通過大陸醫保，有望獲得新一筆巨額里程碑金的兩大利多消息。

智擎日前公布第3季財報，單季稅後純益9,217萬元，年增14.1%；前三季稅後純益3.32億元，年增四成，前三季每股純益2.32元。智擎表示，進入第4季國際市場銷售旺季，該公司的「安能得」在歐美及中國大陸的銷售表現都有機會成長。

智擎表示，公司目前的營收來源主要有三大項，一是由自己主導銷售的台灣市場，「安能得」已獲准進入胰臟癌一線治療，公司也正在申請健保價中，最快明年有機會獲准；第二項是透過授權夥伴提供的歐亞銷售權利金收入；第三項是授權夥伴在不同階段將支付的里程碑金收入。

智擎說明，針對歐、亞市場銷售，「安能得」今年透過授權夥伴已在德國市場銷售，未來也要逐步擴展到其他國家。除了歐洲之外，另有包括亞洲的日本及中國大陸市場，尤其中國市場，去年中國大陸貢獻公司營收比重僅1.5%，目前已成長到5%。另外，大陸市場過去原本是以自費價格在當地銷售，去年已向大陸當局提出醫保申請，若一切順利，11、12月將有機會通過大陸醫保。

特別的是，隨著智擎「安能得」在歐、市場銷售表現不俗，公司也將有機會獲得來自授權夥伴新的里程碑金。據了解，根據智擎與授權夥伴的協議，智擎共可得到三次里程碑金收入，第一筆5.69億元已在2020年入帳，授權夥伴將根據今年的銷售表現，於明年2月結算第二筆里程碑金給智擎。

法人指出，智擎的里程碑金將有一半是由日本市場貢獻，雖然近期日圓貶值可能影響金額，但由於目前已進人第4季，匯損影響有限，若一切順利，第二筆里程碑金貢獻額度有機會上看17億元。

智擎

延伸閱讀

「去年就有不祥預感」大陸高教科系大調整 昔日熱門學科變冷衝擊教師

狙殺陸半導體！外媒爆美設備製造商正將大陸移出供應鏈 產業高管：恐增加成本

共軍第二款隱形戰機「殲-35A」 下周珠海航展亮相

安徽同鄉會招攬大陸旅遊 涉投票行賄2幹部起訴、25人不起訴

相關新聞

勤凱10月營收歷史次高 前三季EPS 4.34元 超越去年

電子材料大廠勤凱（4760）10月營收再次報喜，在下游客戶回補庫存、平均出貨單價（ASP）走揚中，單月交出1.68億元歷...

環球晶Q3 EPS 6.18元 前三季賺逾兩個股本

環球晶（6488）今 (15) 日舉行董事會，會中通過第3季財報，當季合併營收158.7億元，季增3.6%，年減8.7%...

世界估本季營收季減個位數…明年溫和成長 每年配息維持4.5元

世界先進（5347）今（5）日公布第3季財報，單季歸屬於母公司業主稅後約21.29億元，每股純益1.29元。世界董事長方...

上市餐飲股將添新兵 這檔26日掛牌、抽中有機會賺2.8萬元

上市觀光餐旅股將添新兵，三商餐飲（7705）預計11月26日掛牌上市，競價拍賣將在6至8日進行，公開申購則在11月14至...

信驊Q3每股賺19.3元創高 前三季EPS 43.09元

股王信驊昨（4）日公告第3季獲利7.29億元，創新高，季增43.5％，年增170％，每股純益19.3元；前三季獲利16....

富田11日登錄興櫃

馬達製造與系統整合大廠富田電機（4590）將於11日登錄興櫃，董事長張金鋒昨（4）日表示，富田除電動車，也積極布局無人機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。