弘塑財報／第3季 EPS 達近八季高點

半導體設備與材料廠弘塑（3131）於5日公布第3季財報，以該公司目前股本來計算，每股純益約為7.42元，為近八季高點，累計前三季賺進已超過兩個股本。

弘塑第3季合併營收為9.91億元，季增3.1％、年增19.4％，為近三季高點，累計前三季合併營收為28.51億元，年增13.8％。

在獲利方面，弘塑第3季淨利為2.16億元，季增5.5％、年增36.7％，以該公司目前股本來計算，每股純益約為7.42元，累計前三季獲利為5.94億元，年增38.7％，每股純益為20.46元。

法人認為，弘塑下半年營運展望優於上半年，估計今年業績表現將呈現逐季走高態勢，全年營收有望挑戰超越2022年的歷史高點37.23億元。至於獲利方面，外界認為，下半年也將比上半年更好，因此也可期待全年每股純益表現挑戰高於2022年歷史高點25.32元。