凡甲財報／第三季獲利2.65億元創單季新高 前三季賺超過一個股本

連接器廠凡甲（3526）5日公布第3季稅後純益2.65億元，創單季新高，季增2.7%，年增26.7%；第3季每股稅後純益（EPS）為4.37元，第2季EPS為4.33元，去年同期EPS為3.55元；該公司今年前三季稅後純益7.03億元，年增43.69%，前三季EPS為11.76元，去年同期為8.30元。

凡甲產品主要應用在伺服器、車用與筆電，2024年第2季產品組合中，伺服器占47-49%、電動車38-40%、筆電13-15%。該公司第3季營運表現亮眼，主要是車用、伺服器、筆電三大應用的連接器都有成長，推升第3季營收達9.08億元，創下單季新高，在營收規模放大之下，帶動獲利同步增長。

凡甲第3季毛利率53.37%，小幅優於去年同期的53.15%，可以看出，該公司毛利率維持在50%以上，並主攻高毛利的利基型產品，有助維持該公司的獲利水準。