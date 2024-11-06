大田上季 EPS 1.09元 鉅明-0.25元

高爾夫球具代工廠大田（8924）和鉅明昨（5）日公告第3季財報，大田單季獲利0.92億元、年增56.4%，每股純益為1.09元；鉅明則因出貨未達經濟規模，單季虧損0.13億元，每股淨損0.25元。兩家業者一致指出，本季正迎接出貨旺季的到來，可挹注營運表現。

據了解，大田旗下品牌客戶歷經去化庫存告一段落後，隨著市場消費力道增溫，乘勝追擊相繼啟動新款式產品下單作業，由該公司排入生產期程進行投產，進而推升營收水準。

以大田公告數據來看，累計今年前三季獲利則達3.62億元，比去年同期的3.03億元，成長19.5%，每股純益為4.32元。

至於鉅明方面，因第3季一向傳統營運淡季，在出貨未達經濟規模下，單季虧損0.13億元，但相較去年同期虧損0.5億元已明顯收斂，單季每股淨損0.25元；累計今年前三季獲利0.89億元，每股純益1.76元。