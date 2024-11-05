信紘科Q3 EPS2.7元 創單季新高

信紘科（6667）今（5）日公布第3季財報，第3季稅後純益1.23億元，季增27.6%，年增5.4％，每股純益（EPS）達2.70元，季增25％，年增3.4％，刷新單季獲利新高；累計前三季稅後純益3.03億元，每股純益6.73元，也創歷年同期新高。

信紘科表示，第3季獲利創歷史單季新高，主要受惠於綠色製程建廠解決方案專家定位轉型有成，包括半導體、高科技、記憶體等產業客戶，對於信紘科旗下包括廠務子系統供應系統設備、綠色製程及減廢設備等出貨裝機，以及伴隨擴建廠陸續完工後拆移機需求浮現，施作拆移機服務工程穩定貢獻營收和獲利表現。

信紘科表示，目前先進製程與成熟製程需求已悄然呈現兩極化，5奈米以下因受惠於AI伺服器、電腦高效運算晶片、智慧手機新處理器等需求拉高，整體產能利用率已滿載至今年年底，至於成熟製程受到地緣政治因素加劇，供應鏈逐漸分散，在地化生產成為晶圓廠擴產的關鍵課題，明年包括有台積電在日本熊本的新工廠、中芯國際的上海臨港中芯東方廠與北京的中芯京城廠，以及華虹集團的晶圓9廠、10廠和晶合等晶圓代工廠擴產計畫，滿足區域化生產需求並強化供應鏈的穩定性，為信紘科帶來良好的接單動能與訂單能見度。

展望本季，信紘科維持審慎樂觀看法。受惠於AI技術浪潮推進各產業顛覆性的應用，半導體產業持續成長，也推進全球半導體製造設備銷售額將持續創下新紀錄，同時受益於ESG、環保及循環經濟等議題帶動，也為本公司掀起一波綠色製程風潮。信紘科可望藉由與國際一線半導體晶圓大廠合作的實績，及在地化解決客戶問題的專業服務能力之優勢，在未來對於綠色製程需求提升下，發揮”綠色製程建廠解決方案專家”，維持市場良好競爭力，並增添整體營運穩健的成長動能。