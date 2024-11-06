信紘科第3季 EPS 2.71元 寫同期紀錄

信紘科（6667）董事會昨（5）日通過第3季財報合併營收11.46億元，季增45.3％，年增73.6%。毛利率22.33%，季減1.03個百分點、年減7.82個百分點。稅後純益1.23億元，季增27.6%，年增5.4%，每股純益2.71元。單季營收及獲利表現均創上櫃以來同期新高。

信紘科看好台灣和日本兩地半導體蓬勃發展，推升下半年起進入客戶設備拉貨及工程服務高峰期，確立今年下半年優於上半年走勢。

信紘科以廠務供應系統整合為基石，主要提供高科技產業的製程機能水、特殊廢液處理與系統整合等服務，專注於化學供應系統、研磨液供應系統、氣體供應系統以及靈活專業的拆移機配管配線工程，提供一站式機電空調與廠務系統規劃建置服務。