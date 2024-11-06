環宇第3季 EPS 1.38元 終結連虧17季
三五族廠環宇-KY（4991）昨（5）日召開線上法說會，受惠處分轉投資晶成半導體股權及產品出貨動能轉強，第3季每股純益1.38元，終結連續17個季度虧損；累計今年前三季每股虧損1.7元。
環宇總執行長暨總裁安寶信指出，第3季獲利轉正主因來自晶成半導體股權帶來的處分利益，同時KGD（自有產品）的出貨動能轉強，推升單季業績表現。
展望未來，安寶信表示，資料中心需求火熱，今年800G光模組出貨量明顯升溫，終端客戶涵蓋四大CSP，預期明年出貨量將放大。
據悉，環宇今年KGD主要出貨AI資料中心應用，目前終端雲端大廠需求很大，包括Google、Meta的需求量都優於預期，環宇明年出貨動能會比今年強勁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言