環宇第3季 EPS 1.38元 終結連虧17季

三五族廠環宇-KY（4991）昨（5）日召開線上法說會，受惠處分轉投資晶成半導體股權及產品出貨動能轉強，第3季每股純益1.38元，終結連續17個季度虧損；累計今年前三季每股虧損1.7元。

環宇總執行長暨總裁安寶信指出，第3季獲利轉正主因來自晶成半導體股權帶來的處分利益，同時KGD（自有產品）的出貨動能轉強，推升單季業績表現。

展望未來，安寶信表示，資料中心需求火熱，今年800G光模組出貨量明顯升溫，終端客戶涵蓋四大CSP，預期明年出貨量將放大。

據悉，環宇今年KGD主要出貨AI資料中心應用，目前終端雲端大廠需求很大，包括Google、Meta的需求量都優於預期，環宇明年出貨動能會比今年強勁。