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綠界前三季累計營收11.75億元 年增2.53%

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
綠界科技表示，隨著綠界Pay、其他新業務推展及研發投入的增加，本年度營業費用有所上升，但整體獲利仍持續成長。圖／綠界科技提供
綠界科技表示，隨著綠界Pay、其他新業務推展及研發投入的增加，本年度營業費用有所上升，但整體獲利仍持續成長。圖／綠界科技提供

綠界科技今日召開董事會，公佈第三季財報暨上半年財報，第三季營收4.11億元，年增5.98%，前三季累計營收達11.75億元，年增2.53%，每股盈餘(EPS)達 1.43元，並決議發放上半年現金股利0.9元。綠界指出，這相當於9月股票面額1拆10還原前：EPS14.3元及現金股利9元，展現公司穩健經營並持續成長的態勢。

綠界科技表示，隨著綠界Pay、其他新業務推展及研發投入的增加，本年度營業費用有所上升，但整體獲利仍持續成長。未來積極擴展支付功能與其他領域，包括原先已與國際電子商務平台Shopify深化合作，成為眾多電商賣家的首選金流平台，支援信用卡、虛擬帳號服務，即日起將新增Apple pay及歐付寶TWQR等兩大行動支付，讓店家能更靈活運用滿足現今多元的消費需求，提升消費者的支付體驗。

綠界指出，公司每年處理數千萬筆的交易數據，子公司綠界大數據整合並透過AI分析技術協助企業發掘商機，近期還將推出「自助廣告系統」，利用大數據分析精準識別具有消費潛力的受眾，幫助行銷人員或品牌業者提高廣告投資回報率，讓廣告投放更具效益。

綠界大數據計畫推動零售媒體網路（RMN）合作，與多家電商平台聯手整合數據。未來將持續拓展數據資源，強化綠界大數據平台的分析能力。

公司指出，為進一步增強公司在第三方支付與電子商務領域的競爭力，董事會通過重要兩件人事任命案，任命王子柔擔任財會主管、代理發言人與公司治理主管，她曾擔任過緯穎科技(6669)董事會秘書兼IR副理、安侯建業聯合會計師事務所副理。

另外，也任命陳金鐘擔任業務部副總經理，他曾擔任環匯亞太台灣業務協理、匯豐銀行業務經理，憑藉其深厚的金融背景與經驗，將帶領業務團隊整合集團資源，提供企業客戶涵蓋金流、物流、電子發票、遊戲點數、禮票券、電子支付等全方位解決方案。

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