新普營收／10月月減1.18% 獲頒勞動部健康勞動力楷模獎

電池模組組群今年10月營收5日出爐，龍頭大廠新普（6121）及順達（3211）分別月減1.18%、33.19%，至於新普子公司AES-KY（6781）則受惠伺服器BBU業務持續成長，10月營收交出雙成長，月增10.43%、年增17.49%，為近20個月單月新高。此外，新普今日獲勞動部職安署頒發113年「健康勞動力永續領航企業-楷模獎」肯定。

新普公布今年10月營收為78.72億元，月減1.18%、年減5.2%；累計新普今年前十個月營收達664.85億元、年減4.24%。

AES受惠伺服器BBU業務持續放量，加上LEV產品線穩步回溫，帶動今年10月營收為9.52億元，月增10.43%、年增17.49%，為近20個月單月新高；累計AES今年前十個月營收達77.99億元、年減6.66%。

在順達方面，今年10月營收7.71億元，月減33.19%、年減36.08%；累計順達今年前十個月營收達117.36億元、年減16.09%。

此外，新普今日獲勞動部職安署頒發113年「健康勞動力永續領航企業-楷模獎」肯定，是唯一榮獲此殊榮的電池模組業者。肯定新普在投入職場健康、職業安全及員工福利與關懷等面向的表現。

新普科技視員工為重要資產，持續打造幸福職場，推動多項員工友善福祉，包括:平衡生活安心顧家，提供優於法規頻率健康檢查及特聘醫師臨廠提供1對1諮詢服務；友善員工安家生養，近3年提供幼兒教育補助超過 450萬、擴大獎學金補助至員工子女，補助超過1,400人次 ; 新普科重視內部溝通，對外持續發揮影響力，為強化供應鏈管理，新普亦每年辦理供應商大會，提供永續相關教育訓練，建構供應鏈永續生態圈。

展望未來，新普科技致力建構多元、平等、共融 (DEI) 的職場文化，接軌全球SDGs ，EPS要好，ESG也要好，攜手利害關係人，持續以創新與永續為核心，持續精進朝向健康勞動力永續領航企業，建構友善安全的幸福職場。