勤凱10月營收歷史次高 前三季EPS 4.34元 超越去年

電子材料大廠勤凱（4760）10月營收再次報喜，在下游客戶回補庫存、平均出貨單價（ASP）走揚中，單月交出1.68億元歷史次高好成績。同時，董事會通過第3季財報，累計前三季每股純益（EPS）4.34元，年增34%，並超越去年全年表現。

勤凱10月營收1.68億元，只較9月歷史新高的1.69億元、小減0.57%，但年增幅度進一步擴大為117.58%。累積前10月營收為12.33億元，年增36.69%。公司表示，10月營收受惠電感客戶持續回補庫存，國際銀價仍處在12年來的高峰，帶動銀含量較高的產品價格上揚，加上電阻客戶持續拉貨下，營運維持高檔。

勤凱副董事長莊淑媛表示，雖國際銀價居高不下，使得一些下游客戶拉貨動作上，陷入觀望，不過庫存經過二、三年的調整後，水位都已偏低，後續觀察終端消費復甦力道。

此外，勤凱在5日召開董事會，通過第3季財報為每股獲利1.23元。其中，營業淨利仍維持約6,000萬元的高水準，但受到營業外的匯損等因素拖累，單季歸屬於母公司稅後純益為3,709萬元，較上季減少34%，但仍較去年同期成長3%。累計前三季稅後純益為1億3,055萬元，年成長36%，每股純益4.34元，超越去年全年3.9元的水準。

展望營運後市，莊淑媛認為，雖客戶仍在觀望國際銀價走勢，加上時序進入年底盤點期，但在產品組合轉佳下，毛利、本業能力都有望優於第3季。

勤凱在新產品及海外客戶布局上，首先，在被動元件方面，因應日本客戶的車用MLCC材料，已傳來正面回饋反應，其次，在半導體材料方面，包括先進玻璃基板封裝TGV等方面，也都已獲得客戶的正面回應，並已做好進軍半導體材料市場的各項準備，預期相關商機有望將在一至兩年內發酵。