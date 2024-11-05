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上市餐飲股將添新兵 這檔26日掛牌、抽中有機會賺2.8萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
三商餐飲旗下的三商巧福。聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
三商餐飲旗下的三商巧福。聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影

上市觀光餐旅股將添新兵，三商餐飲（7705）預計11月26日掛牌上市，競價拍賣將在6至8日進行，公開申購則在11月14至18日啟動，暫定每股承銷價70.88元，以5日興櫃價格99.2元計算，若是抽中，有機會獲利28,320元，報酬率39.95%。

三商餐飲競價拍賣將在6日起進行3天，競價拍賣底價58.58元，競拍數量4,067張，開標日期為11月12日；隨後將辦理公開申購，暫定每股承銷價70.88元，11月26日掛牌上市。

三商餐飲第3季稅後純益6,622萬元，年減43.8%，每股純益1.1元；累計今年前三季稅後純益為2.52億元，年增5.8%，每股純益4.18元，已超過去年全年的獲利。

三商餐飲目前共有11個品牌、422家門市，旗下品牌包括「三商巧福」、「拿坡里披薩．炸雞」、「福勝亭」、「三商鮮五丼」等，產品涵蓋牛肉麵、披薩、炸雞、豬排、丼飯等多種類型，在多品牌策略奏效下，推升營運持續向上。

三商餐飲表示，未來仍會積極展店，以商場為主，但針對不同品牌將會有不同的展店策略，例如拿坡里9成是街邊店，另外也將積極發展新品牌，預計每年推出一至二個新品牌；拿坡里炸雞自11月1日起改名為「三商炸雞」，重塑品牌形象、提升市場辨識度，業績有望持續成長。

餐飲

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