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綠界科技財報／前三季 EPS 1.43元 上半年配發現金股利0.9元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

綠界科技*（6763）5日召開董事會，公布113年第三季財報暨上半年財報，第三季營收4.11億元，年增5.98%，前三季累計營收達11.75億元，年增2.53%，每股盈餘(EPS)達 1.43元，並決議發放上半年現金股利0.9元，相當於9月股票面額1拆10還原前 EPS14.3元及現金股利9元，展現公司穩健經營並持續成長的態勢。

綠界科技表示，隨著綠界Pay、其他新業務推展及研發投入的增加，本年度營業費用有所上升，但整體獲利仍持續成長。同時，為進一步增強公司在第三方支付與電子商務領域的競爭力，董事會通過重要兩件人事任命案，任命王子柔擔任財會主管、代理發言人與公司治理主管，她曾擔任過緯穎科技（6669）董事會秘書兼IR副理、安侯建業聯合會計師事務所副理；以及任命陳金鐘擔任業務部副總經理，他曾擔任環匯亞太台灣業務協理、匯豐銀行業務經理，憑藉其深厚的金融背景與經驗，將帶領業務團隊整合集團資源，提供企業客戶涵蓋金流、物流、電子發票、遊戲點數、禮票券、電子支付等全方位解決方案，持續推動公司業務成長。

綠界科技積極擴展支付功能與領域，原先已與國際電子商務平台Shopify深化合作，成為眾多電商賣家的首選金流平台，支援信用卡、虛擬帳號服務，即日起，將新增Apple pay及歐付寶TWQR等兩大行動支付，讓店家能更靈活運用滿足現今多元的消費需求，提升消費者的支付體驗，亦歡迎國內外各大平台與系統商加入，成為合作夥伴，攜手共創電子商務的嶄新商機。

為此，綠界科技每年處理數千萬筆的交易數據，子公司綠界大數據將其整合並透過AI分析技術協助企業發掘商機，廣受業界好評。近期將推出「自助廣告系統」，利用大數據分析精準識別具有消費潛力的受眾，幫助行銷人員或品牌業者提高廣告投資回報率，讓廣告投放更具效益。

綠界大數據表示，計畫推動零售媒體網路（RMN）的合作，將與多家電商平台聯手整合數據，協助品牌在競爭市場中脫穎而出。未來將持續拓展數據資源，強化綠界大數據平台的分析能力，以提供更全面性的市場動態與分析報告，協助企業在每一個重要決策中掌握先機，實現雙贏局面。

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