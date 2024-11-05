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聯寶營收／10月5,966萬元、年增45.49％ 創同期新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

磁性元件大廠聯寶（6821）5日公布2024年10月合併營收為5,966萬元，年增45.49％，並創歷年同期新高。累計前10月合併營收4.63億元、年增1.50％，公司表示，主要是受惠無線充電業務新品出貨放量，以及磁性元件業務穩健成長。

聯寶指出，在歐、美及日本地區客戶因應年底傳統消費性電子銷售旺季，持續加大Qi 2.0無線充電新品訂單拉貨力道，推升無線充電業務銷售已連續五個月保持逐月成長表現，10月無線充電業務營收比重更突破三成水準。

此外，磁性元件業務同步受惠網通客戶需求穩健成長，不畏10月中國大陸十一長假，磁性元件訂單出貨仍保持較去年同期年增近三成的出貨力道，皆係挹注10月單月營收創歷年同期新高。聯寶今年10月合併營收5,966萬元，月減8.42％、年增45.49％。

聯寶進一步說，隨著無線充電技術持續發展，「WPC 無線充電聯盟」宣布開始制定無線供電的新標準—Ki，小家電設備，如電鍋、烤麵包機、攪拌機、咖啡機、氣炸鍋等，只需將它們放在支持無線充電的桌臺上，就可以獲得供電，沒有電線的阻礙。

聯寶強調，對消費者來說，廚房電器的清洗也變得更方便和舒適了；Ki 主要面向廚房電器產品，支持最高 2200W 的功率，這些都讓無線充電在廚房電器應用的未來更有吸引力，將開啟新市場新契機。

展望2024年第4季，聯寶持審慎樂觀看法，隨著歐美、印度網路基礎建置投入，Wi-Fi 7規格升級趨勢下，有助於挹注磁性元件業務良好動能，再加上公司積極擴大無線充電OEM/ODM業務接單，以自動化生產提高效率與良好物料控制系統等，有望創造未來營運更上層樓。

無線充電 營收

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