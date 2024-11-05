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信驊Q3每股賺19.3元創高 前三季EPS 43.09元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
信驊董事長林鴻明（聯合報系資料照）
信驊董事長林鴻明（聯合報系資料照）

股王信驊昨（4）日公告第3季獲利7.29億元，創新高，季增43.5％，年增170％，每股純益19.3元；前三季獲利16.28億元，較去年同期大增133.57％，每股純益43.09元。

信驊EPS
信驊EPS
信驊為遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠，業界分析，在AI世代中，信驊居關鍵地位，尤其輝達新一代Blackwell平台問世後，帶動更多BMC需求，信驊成為大贏家。

業界說明，以輝達Hopper平台為例，GPU對BMC數量大概是1：0.375，進入Blackwell平台世代，比率變成1：1.25，等同一顆GPU要配備1.25顆BMC，增幅高達2.3倍，也比過往通用伺服器1：1的比率高，隨著AI需求熱轉，推升信驊營運隨之水漲船高。

整體來看，信驊目前通用伺服器、AI伺服器營收比重分別是85%、15%，以市場對未來AI伺服器市況發展推算，到2030年，兩者營收貢獻將各達五成。

信驊並積極推進技術，今年推出以12奈米製程打造的新款BMC產品「AST 2700」，預計明年第1季進入量產，並於2025下半年放大出貨量能。信驊目前仍以28奈米製程的「AST 2600」為BMC主力產品。

業界分析，輝達、英特爾、超微全力搶攻AI商機，都是推升信驊BMC產品出貨的助力。

隨著AI伺服器強勁成長趨勢銳不可擋，法人樂觀預期信驊將受惠AST2700新品效益，伴隨該晶片平均售價（ASP）明顯提升，助攻信驊明年營收持續走揚，年增率可達三至四成以上，力拚新高。

信驊昨日股價收在4,350元，上漲50元，漲幅1.16%。籌碼方面，外資連續買超兩天，累計買超199張，國內投信買超一天，張數為十張。


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