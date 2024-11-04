南俊國際營收／10月1.83億元 創2022年7月以來新高

南俊國際（6584）4日公布10月營收1.83億元，月增21.23%，年增49.11%，是2022年7月以來新高，今年前10個月營收為15.77億元，年增50.26%。

南俊國際表示，10月營收明顯回升，主要是受惠於通用型伺服器導軌拉貨增溫，以及高載重車用滑軌等產品出貨增加。

根據終端雲端服務供應商（CSP）客戶預測，預期第4季通用型伺服器出貨將較第3季增溫；此外，AI晶片大廠的GB200伺服器導軌已完成量產階段，預期今年第4季將有少量營收貢獻，明年開始放量。

在產能方面，南俊位在越南胡志明市西邊的龍安省工廠今年動工，預估完工需要1.5年到2年，目前先在越南承租現有廠房投入生產，最快2024年第4季在越南承租的廠房，將有新產能貢獻營收。

南俊國際目前是輝達AVL供應商，進入RVL供應商需要量產階段，目前已經完成量產準備。目前先規劃一條線，不同客戶有不同產能要求，有機會明年再增加一條。