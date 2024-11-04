快訊

中職／府城金孫→台灣金孫 古林睿煬奪MVP打破18年土投乾旱期

南俊國際營收／10月1.83億元 創2022年7月以來新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

南俊國際（6584）4日公布10月營收1.83億元，月增21.23%，年增49.11%，是2022年7月以來新高，今年前10個月營收為15.77億元，年增50.26%。

南俊國際表示，10月營收明顯回升，主要是受惠於通用型伺服器導軌拉貨增溫，以及高載重車用滑軌等產品出貨增加。

根據終端雲端服務供應商（CSP）客戶預測，預期第4季通用型伺服器出貨將較第3季增溫；此外，AI晶片大廠的GB200伺服器導軌已完成量產階段，預期今年第4季將有少量營收貢獻，明年開始放量。

在產能方面，南俊位在越南胡志明市西邊的龍安省工廠今年動工，預估完工需要1.5年到2年，目前先在越南承租現有廠房投入生產，最快2024年第4季在越南承租的廠房，將有新產能貢獻營收。

南俊國際目前是輝達AVL供應商，進入RVL供應商需要量產階段，目前已經完成量產準備。目前先規劃一條線，不同客戶有不同產能要求，有機會明年再增加一條。

伺服器 營收

延伸閱讀

應對貿易戰 管中閔：中國強化區域合作力圖經濟復甦

越南媒體：訊芯擬投資8千萬美元 擴充北江廠產能

CSP三雄攻東南亞 鴻海大補 廣達、緯穎也受惠

台鏈東南亞擴產 搶AI伺服器在地供貨

相關新聞

華研財報／演唱會經濟熱！前三季大賺9.63元 創同期新高

華研（8446）受惠演唱會商機爆發、業外認列利益，今年前三季大賺近一個股本，獲利創歷史同期新高。華研國際音樂4日發布財報...

宜特業績亮眼！前三季每股純益5.28元 超越去年全年

宜特今日公布2024年第3季財報，展現穩健的成長。第3季合併營收達11.16億元，創歷年單季新高，主要受惠於國際大廠AI...

長科第3季每股純益0.45元 本季營收估季增低個位數

導線架大廠長科*（6548）今日舉行2024 年第 3 季線上法人說明會，公布第4 季營運展望。根據對當前業務狀況的評估...

泓辰6日登錄興櫃 迎「非中」市場龐大商機

全球第一家量產磷酸鋰錳鐵（LMFP）的泓辰材料股份有限公司 (3616) 6日將以每股70元登錄興櫃。泓辰近年與歐、美、...

精測10月營收攀兩年高點

測試介面廠精測（6510）昨（3）日公告10月業績，受惠AI、高效能測試板助攻，單月營收為3.85億元，攻上2022年1...

前三季 EPS／元山2.05元 明年新廠啟用

車用電子暨散熱廠元山（6275）公告第3季每股純益0.79元，優於第2季每股純益0.65元，但較去年同期每股純益0.95...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。