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網家雙11業績將躍進

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

網路家庭（8044）集團雙11正檔活動開跑，執行長兼總經理張瑜珊昨（4）日表示，今年有十大優惠，包括使用聯名卡、消費滿額與分期等優惠疊加回饋至最高38%，補貼預算破億元，目標今年業績優於去年。

近期統一與網家宣布結盟，統一將透過私募取得網家增資後的三成股權，成為最大股東。張瑜珊表示，目前經營團隊工作是將事情做好，統一資金加入有助網家的營運動力與長期發展。有關統一投資網家的私募，須等到12月19日股東臨時會確認並完成交易。

她認為，統一入股可充實PChome營運資金，用以中長期布局，包括增加商品齊全度、倉庫及數據量能等，提升PChome競爭力。

網路家庭昨日上漲0.9元，收49.25元。在宣布統一投資消息後，股價連漲停數日，因達公布注意交易資訊標準，依規定公布9月營收29.5億元，歸屬母公司淨損0.49億元，每股淨損0.35元。今年以來網家月營收多呈現年減，張瑜珊表示，今年追求營收與獲利的健康成長，但智慧手機市場疲軟，以3C為主的網家仍受影響。

在雙11檔期期間，網家的零售媒體聯播網（RMN）服務也上線，將爭取供應商的廣告行銷預算，張瑜珊表示，新服務剛上線試營運，效果與品牌客戶接受度都要觀察。

網家已連續兩年雙11當月營收出現年減狀況。張瑜珊表示，雙11首波暖身慶開跑以來，購物熱度攀升。根據首五日（10月25日至29日）銷售數據顯示，3C家電中以清淨家電成長最亮眼，業績較前一周升近六成；其次是通訊品類如智慧手機與充電周邊買氣增溫．推動近三成增長；電腦主機品類迎來換機潮，成長25%。生活百貨以時尚品類的表現最突出，業績飆升44%，精品、手表都是搶手貨；戶外品類也有42%的彈跳，單車、滑板車和露營用品都是熱銷商品；保健食品業績也上升34%。

營收 網家

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