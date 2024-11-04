華研前三季 EPS 9.63元 同期新高

華研（8446）受惠演唱會商機發酵、認列業外利益，今年前三季大賺近一個股本，單季、累計獲利雙創歷史同期新高。

華研國際昨（4）日發布財報，第3季稅後純益1.9億元、年增41%，每股純益（EPS）3.64元；累計今年前三季稅後純益5.1億元、年增46.9%，每股純益9.63元，單季、前三季獲利均創歷史同期新高。

業外方面，華研指出，因持有人民幣、美金匯率變動，今年前三季產生兌換利益0.5億元，持有的Cloud Village Inc.（網易雲音樂）股票於9月下旬自92港元跳漲至133港元，反映在第3季金融資產評價利益0.5億元，累計前三季金融資產評價利益0.8億元。

另，加上公司投資性不動產租金收益，推升公司前三季業外利益達1.7億元，年增134%。

展望第4季，華研指出，林宥嘉世界巡迴將來到東京及大阪，年底林宥嘉與動力火車演唱會也將各自在馬來西亞盛大舉行，將持續受惠演藝經紀疫後熱潮。

法人認為，華研第4季還有多個演唱會可認列，預期全年獲利可望賺一個股本，挑戰歷史新高。