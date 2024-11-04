聯發科小金雞ITH將掛牌 看增明年業績雙位數百分比

聯發科（2454）轉投資的驅動IC廠ITH-KY（6962）即將於11月26日掛牌，展望明年，該公司總經理陳泰元4日表示，期盼業績可有雙位數百分比增長。

ITH於上市前進行公開承銷，競拍時間為11月6日至8日，預計12日開標，競拍底價34.48元，暫定承銷價39.65元。接著14日至18日辦理公開申購，20日抽籤，暫定26日掛牌。

ITH今年前三季合併營收為171.19億元，年增3.6％，上半年每股純益為3.11元。目前泛東博資本相關對ITH持有股權比例約三成，聯發科也對其持股約一成出頭。

針對毛利率走勢，ITH指出，該公司去年毛利率約20％，今年進行長約修正，上半年有所回升，除了本身毛利率提高，一部分原因也因為之前提列減損有所回沖。目前不包括前述回沖，毛利率約落在20％至25％之間，預期隨著新產品陸續推出，後續毛利率可望逐漸向25％靠攏。