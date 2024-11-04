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華研財報／演唱會經濟熱！前三季大賺9.63元 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華研國際音樂。圖／截自官網
華研國際音樂。圖／截自官網

華研（8446）受惠演唱會商機爆發、業外認列利益，今年前三季大賺近一個股本，獲利創歷史同期新高。華研國際音樂4日發布財報，第3季稅後純益1.9億元、年增41%，每股稅後純益（EPS）3.64元；累計今年前三季稅後純益5.1億元、年增46.9%，每股稅後純益9.63元，單季、前三季獲利均創歷史同期新高。

業外方面，華研指出，因持有人民幣、美金匯率變動，今年前三季產生兌換利益0.5億元，持有的Cloud Village Inc.（網易雲音樂）股票於9月下旬自92港元跳漲至133港元，反映在第3季金融資產評價利益0.5億元，累計前三季金融資產評價利益0.8億元，另，加上公司投資性不動產租金收益，讓公司前三季業外淨利1.7億元，年增134％。

華研指出，今年第3季林宥嘉《idol》巡迴演唱會及動力火車《都是因為愛》巡迴演唱會雙雙持續在中國大陸各城市舉辦，林宥嘉並於8月在新加坡開唱，加上業外認列金融評價利益，讓第3季獲利繳出亮眼成績。

展望第4季，華研指出，林宥嘉世界巡迴將來到東京及大阪，年底林宥嘉與動力火車演唱會也將各自在馬來西亞盛大舉行，將持續受惠演藝經紀疫後熱潮。

華研指出，公司致力培育新人，作品推陳出新，公司於選秀節目《未來少女》推出的「新時代前衛實驗女團」babyMINT在8月以「babyMINT∞」正式出道，6位成員除受邀在大巨蛋擔任棒球賽後嘉賓演出全新出道歌曲〈Booooooring〉，9月更推出團綜《BBMatrix》展現最真實的樣貌，引發熱議。

此外，華研音樂持續推動線上線下活動，透過「ZZ 世代練習生徵選計畫」挖掘與培養新人，並持續舉辦詞曲創作大賽活動，開發及培養人才，蓄積未來成長動能，期盼營運續創佳績。

林宥嘉 華研

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