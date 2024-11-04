這檔旅行社股前三季每股賺8.5元 法人估全年將賺一個股本

五福（2745）4日公告第3季財報，單季營收19.13億元，年增27.5%，稅後純益0.89億元，年增12.8%，單季每股純益2.64元，創上櫃以來同期新高，累計前三季營收57.46億元，年增69.4%，稅後純益2.87億元，年增55.2%，每股純益8.5元，亦創上櫃以來同期新高。法人估，五福今年有機會挑戰賺一個股本，將創上櫃以來最佳紀錄。

五福表示，受到疫情解封後，出國旅遊爆發潮延燒，今年以來業績顯著成長，雖然第3季整體旅遊市場出現短暫觀望，加上奧運推高歐洲線機票、住宿成本，不少人選擇避開歐洲旅遊，但累計前三季獲利仍有超過五成的成長，表現不俗。

在旅展接單方面，五福表示，包括上周的台中旅展，以及甫閉幕的台北國際旅展，顯示市場買氣又開始燃燒起來。尤其是明年農曆春節九天連續假期，旅展現場賣的嚇嚇叫，主要是假期天數增加，民眾下單的意願明顯提高，台北國際旅展首日訂單就有三成以上的增長，累計四天旅展接單預估成長幅度達四成以上。除了國人最愛的日韓，包括泰國、越南芽莊等東南線線買氣也很旺。

五福表示，旅展接單最遠已到明年7月，不少人趁旅展張羅明年暑假的親子旅遊，訂單能見度的提高顯示明年旅遊市場仍會是需求相當熱絡的一年。同時，旅展現場接到不少百萬大單，包括大型家族旅遊和企業旅遊都是重量級大單的主要客群，主要以郵輪商品為主，其中，又以亞洲最大旗艦郵輪MSC榮耀號最受矚目。

五福分析，今年台北國際旅展日韓線占比約四至五成，其次是東南亞線，約占二到三成，另郵輪也有二成的表現。在價格方面，大約有七成的產品較去年上漲，三成下滑，主要是旅遊元件成本居高不下。