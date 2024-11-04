鉅橡財報／前三季EPS 0.91元 已超越去年全年

鉅橡（8074）於4日公告2024年第三季營運成果。單季每股稅後純益（EPS）0.3元。累計前三季合併營收9.48億元、營業利益8,306萬元與稅後淨利7,339萬元，年增率分別為14.2％、105.8％與34.2％，繳出前三季EPS 0.91元，超越去年全年。

鉅橡提到，第三季合併營收3.46億元，較上季與去年同期成長7.9％與15.7％，係進入第三季傳統旺季，因應消費性電子進入新品備貨，加上AI伺服器、光通訊衛星設備及車用市場等需求，帶動公司兩岸PCB材料出貨成長，且於美耐板產品穩健挹注下，推動營收揚升，於原物料價格平穩與調整製程優化產線，得營業利益3,409萬元，季增20％、年增99.6％雙升，且稅後淨利2,448萬元，較上季成長15.5％，惟因匯率波動因素影響較去年減緩，致稅後淨利年減25％，單季每股稅後純益（EPS）0.3元。

鉅橡提到，受惠AI新科技應用擴增需求強勁，致兩岸的出貨表現優於預期，加上美耐板第三季營收年增率16％挹注，使累計前三季合併營收9.48億元、營業利益8,306萬元與稅後淨利7,339萬元，年增率分別為14.2％、105.8％與34.2％，繳出前三季EPS 0.91元，超越去年全年。

獲利能力部分，鉅橡提到，第三季毛利率24％、營業利益率10％與稅後淨利率7％，較上季分別成長1、1與0.31個百分點，且毛利率與營業利益率亦年增3與4個百分點，惟稅後淨利率較去年同期減少，係因匯率波動因素較去年減緩所致。

展望全年，鉅橡提到， 10月參加「第24屆台灣電路板產業國際展覽會」（TPCA Show 2024），於展場中獲得AI相關應用領域的需求回饋，在「算力經濟」驅動AI伺服器供應鏈產業技術與PCB材料創新需求下，將挹注PCB產業需求的動能，以期第四季合併營收維持與第三季持平，於美耐板全年營收維持成長且比重攀升至兩成，全年合併營收雙位數成長無虞。