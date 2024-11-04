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ITH預計11/26第一上市 盼明年業績雙位數成長

中央社／ 台北4日電

ITH-KY預計11月26日第一上市，總經理陳泰元表示，希望明年業績能夠成長2位數百分比，包括有機發光二極體（OLED）驅動IC、筆記型電腦和車載整合觸控功能的驅動IC（TDDI）是主要成長動能。

ITH-KY因應第一上市公開承銷，將於11月6日起辦理競價拍賣，競拍數量2萬8799張，底價每股34.48元，將於11月12日開標；ITH-KY隨後於11月14日至18日辦理公開申購，11月20日抽籤。

ITH-KY今天下午舉辦媒體交流會，陳泰元說，ITH-KY前身是上市公司奕力科技，主要供應手機顯示器驅動IC，為因應產業變化，奕力下市併入聯發科集團，之後整併聯發科觸控團隊獨立成立ITH-KY。

陳泰元表示，ITH-KY產品包括液晶顯示器、OLED顯示驅動IC、觸控晶片和TDDI；以智慧手機、平板電腦和智慧手錶等智慧移動裝置領域為大宗，比重達75%。

陳泰元說，因手機產品轉換順利，加上車載產品陸續量產，今年來表現優於預期。ITH-KY累計前9月營收新台幣171.19億元，較去年同期增加3.63%。

他表示，中國政府不再補貼晶片設計業，ITH-KY面臨來自中國同業的不公平競爭較少，不過，台廠同業競爭激烈，將加大筆記型電腦發展的力道，改善過度集中手機市場的情況。

展望未來，ITH-KY董事長梁公偉說，除希望現有產品線成長外，培育的新產品也能更茁壯，未來不排除引進新團隊或展開併購，以擴張產品線，不過，將以顯示相關領域為主，擴張通路、技術和產品互通性。

智慧手機 觸控

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