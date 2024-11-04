快訊

傳奇製作人昆西瓊斯91歲逝世 曾合作麥可傑克森「We Are the World」

小五男童騎腳踏車遇死劫 哥招魂喊「不要再玩了」第二筊才完成

彰化離婚婦育2子又被移工性侵生雙胞胎 各界愛心湧來

富田電機11/11登錄興櫃 攻無人機和低軌衛星應用

中央社／ 台北4日電

馬達製造和系統整合商富田電機預計11日登錄興櫃，董事長張金鋒今天表示，除了電動車，富田布局無人機和低軌衛星應用，無人機動力馬達第4季起逐步出貨，低軌衛星馬達試作階段，預估2025年小批量產。

此外，富田也研發機器人用多關節馬達新產品。

富田電機下午舉行興櫃前法人說明會，預計11月11日登錄興櫃。展望未來布局，張金鋒表示，持續多角化經營，布局航太、軍用、商用、能源、機器人等應用。因應台灣淨零碳排趨勢，富田電機積極布局IE4高效率感應馬達、IE5高效率同步伺服馬達等新品，預計12月亮相。

富田電機發言人暨副總經理林宗達表示，富田積極布局機器人和無人機用動力馬達，其中，無人機動力馬達產品已於第4季起逐步出貨，主要交給台灣客戶，預計2025年逐步放量；機器人用馬達持續開發中。

富田電機也切入低軌衛星馬達應用，張金鋒表示，因應地緣政治變遷，富田今年成立小型化電動載具部門，開發無人機用馬達，第4季正在小量出貨；低軌衛星馬達進入試作階段，預估2025年小批量產。

在電動車領域，張金鋒表示，富田電機與美系電動車客戶合作近20年，客戶幾乎所有開發新案都會在富田開發並導入量產。林宗達指出，電動車用馬達持續交付美系客戶位於歐洲和美國的超級工廠，也與日系車廠合作開發電動車馬達。

展望第4季和2025年營運，林宗達預估，第4季業績可較第3季持穩，明年業績和今年相差不多。張金鋒說明，目前看來車廠順利生產，訂單明朗；電動載具項目營運穩定，高效率馬達可帶給傳產應用成長動能，無人機明年進展可期。他透露，富田電機與國內物流車新創業者研發，明年逐步小量進展，對於明年營運審慎樂觀。

法人分析，包括電動車在內的電動車馬達業績，占富田電機營收比重約7成至8成。

根據資料，富田電機主要布局工業用電動機（馬達）設計生產、電動載具馬達及動力系統研發及製造、電動載具與工業馬達性能測試驗證等業務，總部位於苗栗銅鑼廠，在台中設有兩座廠區。

富田電機今年上半年營收新台幣13.05億元，毛利率19.95%，營業利益率3.85%，上半年獲利1億元，每股基本純益1.97元。從產品應用來看，上半年電動載具占比約79%，工業設備用占比約21%。

富田電機今年前3季營收18.27億元，法人評估，富田前3季毛利率接近22%，每股基本純益近2.8元。

布局 無人機 電動車

延伸閱讀

南韓電動車大火後立即修法 北市府籲中央要盡快與地方合作

泓辰、享溫馨 本周登興櫃

國軍將採購美彈簧刀攻擊無人機 立委揭2大問題「連烏克蘭都不想要」

FT：美無人機製造商Skydio電池遭陸斷貨 急向台灣求援

相關新聞

泓辰6日登錄興櫃 迎「非中」市場龐大商機

全球第一家量產磷酸鋰錳鐵（LMFP）的泓辰材料股份有限公司 (3616) 6日將以每股70元登錄興櫃。泓辰近年與歐、美、...

精測10月營收攀兩年高點

測試介面廠精測（6510）昨（3）日公告10月業績，受惠AI、高效能測試板助攻，單月營收為3.85億元，攻上2022年1...

前三季 EPS／元山2.05元 明年新廠啟用

車用電子暨散熱廠元山（6275）公告第3季每股純益0.79元，優於第2季每股純益0.65元，但較去年同期每股純益0.95...

前三季 EPS／艾訊5.28元 其陽0.66元

工業電腦（IPC）廠艾訊（3088）、其陽公布第3季財報，艾訊單季稅後純益2.25億元，季增35.54%，但較去年同期衰...

長聖10月營收年增13.2% 寫下新高

長聖（6712）昨（3）日公布10月合併營收9,908.7萬元再創新高紀錄，月增10%、年增13.22%；累計今年前十月...

櫃買中心業績秀 六連發

櫃買中心表示，配合上櫃公司2024年第3季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。