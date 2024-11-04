泓辰6日登錄興櫃 迎「非中」市場龐大商機

全球第一家量產磷酸鋰錳鐵（LMFP）的泓辰材料股份有限公司 (3616) 6日將以每股70元登錄興櫃。泓辰近年與歐、美、日等主流車廠及電池廠密切合作，在LMFP材料發展與應用上，取得領先地位與全球競爭力，獲美國能源部(DOE)認同，迎來「非中」市場龐大商機。

根據麥肯錫市場調研資料指出，2024年全球正極材料需求1450GWh，NMC、LFP，各占46％、41％；2027年正極材料需求上看2900GWh，LMFP快速搶下18％市占，三大正極材料分占45％、27％、18％；2030年正極材料需求達4425GWh，三大正極材料分占41％、22％、25％。未來幾年可望打破三元(NMC)、磷酸鐵鋰(LFP)二大正極材料寡占市場局面，NMC、LFP、LMFP各擅勝場，轉變成三分天下之勢。

泓辰材料為麥肯錫看好的三家領先LMFP正極材料製造商中唯一「非中」廠商。目前已開發出高品質的第四代產品，並在第四代基礎上，進一步開發客製化產品，近期並與日、歐系汽車大廠簽署NRE(委託開發專案)。

工研院材化所廖世傑組長指出：「泓辰材料在新能源的電池產業正在創造歷史。泓辰與工研院合作的鋰錳鐵電池，將會在12月美國AABC會場亮相。」近幾年泓辰材料團隊每年遠赴歐、美、日等地，參與IBS、AABC國際電池展覽暨研討會，發表新技術與產品，積極與在地知名汽車大廠、能源集團與學者專家深度交流拓展商機；美國能源部(DOE)也肯定泓辰材料的技術實力，帶來IRA法案下，「非中」合作新機會。

泓辰材料三大營運項目，正極材料、機器設備、整廠輸出方案，LMFP正極材料出貨起飛前，正負極粉材製造之智能整廠設備擔綱階段性主要營收來源；泓辰第四代及客製化之高加工性、高能量密度、高安全性、高倍率放電、全固態電池專用等LMFP正極材料正蓄勢待發，未來幾年隨著LMFP正極材料打進國際大廠供應鏈，啟動技術授權與合資設廠的整廠輸出模式，泓辰爆發成長性值得期待。

泓辰董事長陳宏力表示，2025年將是LMFP正極材料元年，市場需求呈爆發性增長，預估2025年泓辰出貨量將大幅躍升。泓辰2023年營收3.69億元，主要來自電池材料設備整廠輸出；稅後淨利1.18億元，EPS 1.6元，配發股票股利0.94元。今年前6月營收2.35億元，淨利3,047萬元，EPS 0.38元。