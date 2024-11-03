長聖10月營收年增13.2% 寫下新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

長聖（6712）昨（3）日公布10月合併營收9,908.7萬元再創新高紀錄，月增10%、年增13.22%；累計今年前十月合併營收達6.88億元，年增率高達16.57%，也再度攀上歷史高峰。

長聖總經理黃文良表示，10月營收主要受惠於委託開發與製造服務（CDMO）業務、與全台19家醫療機構合作，長聖至今累積的細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院以及收案人數皆居國內第一，細胞委託製造訂單已排到明年第2季。

長聖宣布，該公司所推出的優化第二代自體骨髓間質幹細胞 ( BMSC）產品，與中國醫藥大學附設醫院攜手合作治療退化性關節炎計劃案，已獲衛福部核准。新推出的產品BMSC幹細胞，製作製程時間只需兩週，具備快速，安全等特性，這種高品質骨髓間質幹細胞可隨時凍存備用，讓病患等待時間縮短，細胞凍存期限可以長達18個月；與第一代產品相比，第二代BMSC的毛利率提高了10至15%，此優化產品的推出，將大添營運動能。

黃文良表示，預估明年業績將比今年成長。

幹細胞 營收

延伸閱讀

三強亮點股 內外資卡位…緯創、陽明、廣達等攻守兼備

科技法說 明年展望聚焦

生技論壇6日舉辦 剖析產業戰略

帆宣、保瑞 四檔有看頭

相關新聞

精測10月營收攀兩年高點

測試介面廠精測（6510）昨（3）日公告10月業績，受惠AI、高效能測試板助攻，單月營收為3.85億元，攻上2022年1...

前三季 EPS／元山2.05元 明年新廠啟用

車用電子暨散熱廠元山（6275）公告第3季每股純益0.79元，優於第2季每股純益0.65元，但較去年同期每股純益0.95...

前三季 EPS／艾訊5.28元 其陽0.66元

工業電腦（IPC）廠艾訊（3088）、其陽公布第3季財報，艾訊單季稅後純益2.25億元，季增35.54%，但較去年同期衰...

長聖10月營收年增13.2% 寫下新高

長聖（6712）昨（3）日公布10月合併營收9,908.7萬元再創新高紀錄，月增10%、年增13.22%；累計今年前十月...

櫃買中心業績秀 六連發

櫃買中心表示，配合上櫃公司2024年第3季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系...

中信造船 兩艘巡防艦後年交付

中信造船（2644）為海軍打造的兩艘輕型巡防艦工程順利。其中，「防空型」原型艦將於11月初舉行安放龍骨儀式；接續，「反潛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。