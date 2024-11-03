長聖10月營收年增13.2% 寫下新高
長聖（6712）昨（3）日公布10月合併營收9,908.7萬元再創新高紀錄，月增10%、年增13.22%；累計今年前十月合併營收達6.88億元，年增率高達16.57%，也再度攀上歷史高峰。
長聖總經理黃文良表示，10月營收主要受惠於委託開發與製造服務（CDMO）業務、與全台19家醫療機構合作，長聖至今累積的細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院以及收案人數皆居國內第一，細胞委託製造訂單已排到明年第2季。
長聖宣布，該公司所推出的優化第二代自體骨髓間質幹細胞 ( BMSC）產品，與中國醫藥大學附設醫院攜手合作治療退化性關節炎計劃案，已獲衛福部核准。新推出的產品BMSC幹細胞，製作製程時間只需兩週，具備快速，安全等特性，這種高品質骨髓間質幹細胞可隨時凍存備用，讓病患等待時間縮短，細胞凍存期限可以長達18個月；與第一代產品相比，第二代BMSC的毛利率提高了10至15%，此優化產品的推出，將大添營運動能。
黃文良表示，預估明年業績將比今年成長。
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