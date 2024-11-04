前三季 EPS／元山2.05元 明年新廠啟用

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

車用電子暨散熱廠元山（6275）公告第3季每股純益0.79元，優於第2季每股純益0.65元，但較去年同期每股純益0.95元衰退；前三季每股純益2.05元，較去年同期每股純益2.03元略增，明年高雄仁武新廠落成後，接單競爭力有望大幅提升。

元山前三季營收29.17億元，年增3.7%；稅後純益1.57億元，年增14.5%。據悉，元山前三季產品營收結構中，汽車電子46%、高階運算系統30%、生活科技系統17%，工業設備與其他7%。

元山第3季毛利率20%，季增約3個百分點，主因高階智慧家電順利出貨，結合智慧除濕與空氣清淨技術，高單價產品主打醫療養護院所市場，推升毛利走揚。

展望未來，元山指出，車用電子訂單維持一貫穩定挹注，歐系市場訂單能見度達一年以上無虞；中國大陸車市則受惠近期強力推動以舊換新補貼及救市政策，9月汽車銷量結束連續五個月下滑，陸系前三大電動車品牌製造廠亦創下單月歷史最佳銷量，顯示終端需求仍在，且低價、量大、品牌多特性，亦有助陸系汽車品牌開拓東南亞暨中南美洲市場。

產能規劃方面，元山因應市場需求成長，位於高雄的仁武廠主建物持續興建中，預計2025年底落成啟用，有助集團營運成長。

每股純益 車用電子

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