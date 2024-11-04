前三季 EPS／艾訊5.28元 其陽0.66元

工業電腦（IPC）廠艾訊（3088）、其陽公布第3季財報，艾訊單季稅後純益2.25億元，季增35.54%，但較去年同期衰退0.88%，每股純益2.2元。其陽單季稅後純益季增140%、達2,400萬元，每股純益0.4元。

艾訊第3季毛利率36.62%，低於第2季與去年同期；營益率16.49%，較第2季及去年同期成長；前三季毛利率37.24%，年增1.61個百分點；營益率13.91%，年減0.01個百分點；稅後純益5.39億元，年減5.77%，每股純益5.28元。

其陽第3季繳出毛利率、營益率、淨利率「三率三升」佳績，並且優於去年同期虧損，前三季每股純益0.66元，已賺贏去年全年。

其陽結算，第3季毛利率26.55%，較第2季及去年同期成長；營益率6.6%，季增2.69個百分點，較去年同期負數轉正；稅後純益2,400萬元億元；淨利率3.77%，優於第2季及去年同期。

累計其陽前三季毛利率26.54%，年增0.64個百分點；營益率4.62%，年增2.89個百分點；稅後純益3,900萬元元，年增387.5%，每股純益0.66元。

其陽表示，公司核心業務聚焦於網路安全平台，高階伺服器及邊緣運算伺服器亦開始逐步出貨，2024年前三季營運逐季成長，其陽將持續優化營運指標，審慎樂觀看待整體營運。其陽近期高階人事異動，營運長由黃逢誼接任，今（4）日起生效。