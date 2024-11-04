精測10月營收攀兩年高點

測試介面廠精測（6510）昨（3）日公告10月業績，受惠AI、高效能測試板助攻，單月營收為3.85億元，攻上2022年11月以來高點，月增21.6%，並較去年同期大增68.42%。展望後市，精測看好本季營運將持續成長。

精測營收 精測累計前十月營收27.01億元，較去年同期成長15.39%。上周五（1）日股價跌9元、收582元。

精測表示，10月主要智慧手機新世代5G晶片陸續上市發表，在生成式AI發展迅速下，功能強大且多元的AI手機晶片快速推陳出新，帶動該公司智慧手機應用處理器晶片（AP）測試相關業績持續暢旺，其中，探針卡營收貢獻顯著增長，推升探針卡營收占比回升逾三成。

精測指出，在高效能運算晶片相關高速測試載板方面，由於AI應用帶動先進封裝測試介面需求強勁，該公司運用AI製造成功優化載板製程，成效獲國際大廠肯定，關鍵測試載板10月出貨順暢，預計將助攻本季業績成長，為下半年旺季新成長動能。

綜觀半導體產業鏈現況，精測認為，本季AI應用正加速半導體先進封測發展進程，該公司配合客戶次世代智慧手機新晶片上市時程，先進製程探針卡量產驗收，加計高效能運算相關高速測試載板製程優化帶動新訂單挹注，正向看待本季業績維持成長態勢。法人估，精測2024全年營收可望年增雙位數百分比。

展望2025年，精測推估明年第1季業績可較今年第1季成長，年度營運仍可期。從應用面分析，研判高效能運算應用北美客戶可持續貢獻營運，應用處理器測試介面逐批驗收認列，射頻元件應用台灣和北美有實績，因此明年射頻元件台灣客戶對測試介面拉貨將更顯著。