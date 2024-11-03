泓辰、享溫馨 本周登興櫃

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

本周櫃買家族再添二檔新兵，泓辰（3616）、享溫馨預計分別於11月6、8日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到63家。

泓辰將於6日登錄興櫃，業務是以材料設備及自動化光學檢測設備為基礎，並拓展海外整廠輸出，產品包括噴霧乾燥機、多層結構燒結爐等相關粉體材料設備及開發磷酸鋰錳鐵（LMFP）正極材料。具備深諳自動化、AOI及掌握產業完整製程技術的技術團隊，設備業務中主力產品如噴霧乾燥機、多層燒結爐等除可用於被動元件及其他科技業等行業，也是生產電池正負極材料的關鍵設備。輔導推薦證券商為台新、國票證券，興櫃認購價為主辦證券商70元及協辦證券商85元。

享溫馨將於8日登錄興櫃，主要從事視聽歌唱業及餐飲業，該公司成立於2008年，有別其他同業多設置於商業大樓，該公司以庭園造景將自然氣息注入建築空間，並設計挑高格局包廂為獨特經營風格，營造出放鬆愉悅及舒適安全情境氛圍，為消費者提供溫馨休閒場所。輔導推薦證券商為台新、元大證券，興櫃認購價為51元。

興櫃 認購 證券商

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